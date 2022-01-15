 «Кто он такой?»: Эрик Гафаров ответил на обвинения в заказе на убийство
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«Кто он такой?»: Эрик Гафаров ответил на обвинения в заказе на убийство

По мнению предпринимателя, Алистаров, обвиняющий его в преступлении, не имеет таких полномочий, ведь он не работает в правоохранительных органах. 

Истории
15 января 2022  12:06
Автор:
Роза Габитова

Бизнесмен из Набережных Челнов Эрик Гафаров ответил на обвинения в заказном убийстве, назвав видеоблогера Андрей Алистарова человеком, работающим по указке. Кроме того, он сам нечист перед законом. Об этом на интервью «Казанским ведомостям» рассказал сам Гафаров.

Предпринимателя считает, что его бывший партнер Равиль Миннехузин дает указания Алистарову и тот выполняет любые поручения. «То есть он рот и глаза Равиля Минехузина на YouTube. Грубо говоря, он работает по указке».

По словам Гафарова, Алистаров, обвиняющий его в преступлении, не имеет таких полномочий, ведь он не работает в правоохранительных органах. 

«Кто он такой, чтобы меня в чем-то обвинять? Я этого не совсем понимаю» — отметил он. 

Ранее «КВ» сообщали, что основателя фонда Gafarov and partners LTD Эрика Гафарова обвинили в попытке заказного убийства бизнесмена Равиля Миннехузина из Челнов.

Полную версию интервью читайте на нашем сайте.

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