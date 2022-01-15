«Дикая собака страшнее Дикого Армана»: Гафаров ответил на обвинения Алистарова и обвинил его самого

Предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров, который больше известен как создатель фонда Gafarov and partners LTD, еще совсем недавно рассказывал нашему изданию, как ему удалось спастись из плена террористов ИГИЛ* и практически полностью восстановиться после пыток и издевательств.



Примерно в это же время уголовное дело, заведенное в Татарстане на него и его партнеров по статье «Мошенничество», приостановили. Как тогда объяснили сами правоохранительные органы, причиной этому послужили безрезультатные попытки найти бизнесмена и его партнеров. Сам же челнинский предприниматель все это время находился в Турции, о чем заявлял в своих соцсетях. А во время нашего прошлого интервью прислал нам даже свою геолокацию из Стамбула.



Прошло совсем немного времени, как личность Эрика Гафарова вновь на слуху. На этот раз поводом к повышенному вниманию стало видео блогера Андрея Алистарова на его YouTube-канале «Железная ставка». Одной из сенсаций этого материала стали показания Гафарова турецкой полиции, а также видео, на которых он сидит вместе с террористами и предлагает им деньги за заказное убийство Равиля Миннехузина (бывший партнер Гафарова – прим. Ред).



Мы связались с Эриком Гафаровым, чтобы узнать, что он говорил турецкой полиции, как он связан с казахской мафией, а также раскрыть новые подробности похищения и причины заключения под стражу его друга и партнера Владимира Сухоплюева.



О том, кто пытал создателя фонда, действительно ли он заказал убийство Равиля Миннехузина, как Гафаров выбрался из плена и поддерживает ли он связь с другом детства и создателем «Финико» Кириллом Дорониным, – читайте в его эксклюзивном интервью «Казанским ведомостям»



«Кто он такой, чтобы меня в чем-то обвинять?»

Видели ли вы видео Андрея Алистарова, в котором он вас обвиняет в связях с террористами?



Чтобы было понятно, давайте я сначала скажу, кто такой Андрей Алистаров, потому что вы говорите, что это человек, который меня обвиняет. Какое он вообще имеет право меня обвинять? Андрей Алистаров – это человек, который много лет сидел за наркотики и всю свою жизнь занимался разводом людей на ставки.

И когда у нас начались проблемы, когда Равиль Миннехузин сфабриковал против нас уголовное дело, Андрей Аристаров работал тупо на него. То есть он рот и глаза Равиля Минехузина на YouTube. Грубо говоря, он работает по указке. Что Равиль ему скажет, то он и говорит. И поэтому кто он? Следственные органы какие-то? Полиция? Милиция? Прокуратура? Кто он такой, чтобы меня в чем-то обвинять? Я этого не совсем понимаю.



Как и где они познакомились, вам это известно?



Мне еще в свое время Миша Пограничник (блогер Михаил Карацюпа, более известный как Пограничник, занимавшийся расследованиями на YouTube – прим. Ред.) рассказывал, что ему Алистаров предлагал против меня тоже вести такую работу, стать его коллегой. И что есть из Татарстана очень влиятельный человек, который готов платить каждому из них по 2 миллиона рублей в месяц, чтобы те еженедельно очерняли мое имя.



Месяцев десять Равиль точно платил Алистарову по 2 миллиона рублей в месяц. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, но это же даже видно по его работе. То есть, если вникать вообще во все наши события, во все, что у нас происходит, Алистаров никогда не говорит ничего хорошего, он всегда защищает Равиля.

Хотя я конкретно предоставляю доказательства о том, что Равиль вымогал у меня деньги. Он мне должен порядка 140 млн рублей. И он [Алистаров] почему-то про это умалчивает, он как-то его в хорошем свете выставляет, теряя всякую объективность, которая обязательно должна быть у журналиста. Но у Алистарова ее нет. Это как раз-таки служит доказательством моих слов, что они сотрудничают вместе .

Фото: © Эрик Гафаров. По его словам, это оригинальная расписка от Равиля Миннехузина.





После разговора с Эриком Гафаровым мы связались с Андреем Алистаровым, чтобы узнать, знакомы ли они с Равилем Миннехузиным. По словам блогера, с ним они никогда не виделись. «Знаю его заочно, но даже ни разу с ним не созванивался», – отметил Алистаров в беседе с нашим изданием. Информацию о его уголовном деле Алистаров назвал неуместным в данной ситуации, уточнив, что уже рассказывал об этом подробно в СМИ ранее.





Обвинения в заработке на ставках на спорт и обман людей Алистаров отрицает. Он утверждает, что несколько лет назад сам потерял крупную сумму на ставках.



«Как раз-таки гарантированный заработок на ставках предлагал сам Эрик Гафаров в своей пирамиде, из-за чего я и стал его разоблачать, чтобы объяснить людям, что это невозможно. Следовательно, я считаю данное утверждение от него обычным лицемерием», – заключил Алистаров (материалы о деятельности фонда Gafarov and Partners LDT. Андрей Алистаров опубликовал на своем You-Tube-канале «Железная ставка»).

С этими обвинениями Эрик не согласен. Как он утверждает, все клиенты подписывали типовой договор (есть в распоряжении «Казанских ведомостей»), согласно которому все риски они брали на себя.

Фото: © договор фонда с клиентами

Видео о заказном убийстве сняты в плену после пыток и под угрозами

Разговаривая с Эриком, мы не могли спросить про достоверность тех доказательств, что предоставил Алистаров, а также узнать, правда ли, что на кадрах именно он.

Эти доказательства, которые приводит Алистаров, соответствуют действительности?



Если анализировать работу Алистарова, то вся его деятельность на 99% бездоказательна – голословные обвинения и подмена понятий. Но вы сейчас говорите, наверное, про видео, на котором я якобы заказываю Равиля Минихузина.

Это видео было записано под давлением, за этой камерой стояло в районе 23-25 террористов с оружием. Это видео было записано после пыток. Я находился без инсулина, я уже примерно раза четыре терял сознание, потому что меня топили до того, как я отключусь, меня избивали. То есть это не по собственной воле было записано.



Фото: © скрин из видео Андрея Алистарова



Мы были в плену, попали туда 25 мая, я уже вашему изданию рассказывал о нем. По данным следствия (имеются в виду правоохранительные органы Турции – прим. Ред), этот плен заказал Равиль Минехузин, а осуществляли его план как раз-таки террористы из Сирии, которые есть на видео, и банда Дикого Армана )настоящее имя – Арман Джумагельдиев – прим. Ред.). Они последние года очень много вместе работают. Сейчас дело засекречено, но на первом суде его рассекретят. После этого у меня будет доступ к документам, и я смогу вам предоставить материалы дела прямо в оригинале.

Известно когда будет суд?



Нет, еще идет следствие. Вы знаете, по делу о нашем плену проходят 28 человек, из них только шестеро сидят в тюрьме, а все остальные пока в розыске. Следствие еще идет, преступников ловят.



«Мы сидели в вип-кабинке, а охрана заняла весь ресторан. Там человек пятьдесят было, как в кино»

Андрей Алистаров говорит, что в его распоряжении появились ваши показания в турецкой полиции. Это действительно то, что вы говорили?

Это соответствует действительности. Но он зачитал примерно 2% этих показаний, потому что сами показания, они, могу ошибаться, на 15-20 страниц. Он зачитал то, что ему удобно, то, что ему выгодно. И он якобы говорит, что там про террористов нет ничего. Это бред полнейший, все там есть.Я вам позже смогу это все предоставить. Мне не жалко.





Получается, заявление о том, что вы не указываете Руслана Ажиева** в показаниях, неправда?



Мне не было известно, кто такой Руслан Ажиев**. Он этого человека называет Руслан Ажиев**. По моим данным, у него другое имя – Абдулхаким. Я не знаю, почему он называет его Русланом Ажиевым**.



Как вы познакомились с Арманом Диким?



В феврале этого года я сижу дома, и ко мне стук в дверь, в глазок смотрю: там вся эта казахская мафия, вся шайка этого Дикого Армана. Естественно, я не открываю дверь, мне звонят на телефон, и мы договариваемся о встрече на нейтральной территории. Арман сам не приехал на эту встречу, он испугался, он избегает такой опасности. Он отправил своих людей – Нуржана Иманалиева – это его правая рука, который сейчас как раз-таки в тюрьме сидит. Плен устраивали в его арендованной квартире.



Фото: © соцсети



Приезжает он со своей шайкой и начинает мне говорить, что я якобы оскорбил Армана. Я попросил доказательства, доказательства они не смогли предоставить. И после этого мы, так скажем, познакомились. Они попытались, как я сейчас понимаю, втереться ко мне в доверие, мол: «Мы тут в Стамбуле, у нас охранное агентство, у нас тут свои отели Hyatt Regency и InterContinental в центре Стамбула. Мы тебе тут всем поможем, давай дружить».



Я как-то сомнительно отреагировал на эти просьбы, потом где-то через неделю мне звонит сам Арман и говорит: «Эрик, мне мои парни сказали, что вы классные ребята, давай дружить». Я говорю: «Арман, я не против дружбы, но как-то настороженно отношусь, потому что мне не понравилось изначально, как вы приехали без приглашения». Он отвечает: «Блин, Эрик, извини, дай, я приеду все тебе объясню».



Я его пригласил в гости, он принес мне свои казахские подарки. И мы начали поддерживать отношения, то есть он убедил меня, что он не имеет каких-то плохих намерений. Очень мастеровито втерся ко мне в доверие.

Потом пригласил меня к себе в ресторан, он врал мне, что Hyatt Regency – это его отель, пригласил туда. Там, действительно, все официанты называли его «босс». То есть он произвел на меня впечатление такого гиперуспешного человека, кем на самом деле он никогда не являлся.



Проходят одна, две, три, четыре встречи, и он мне говорит: «Эрик, я тут встретился с очень серьезными людьми. Они говорят, что они занимаются заказными убийствами, и им поступило заказное убийство». То есть они меня хотят убить. Вернее, не то, что хотят, им заплатили за это.

Он говорит: «Я им сказал, что ты мой друг, ни в коем случае это не делайте, я вас с Эриком познакомлю, будем дружить» и приглашает меня опять к себе в отель. Туда уже приезжает этот чеченец, который на видео – Абдулхаким** (Руслан Ажиев** – прим. Ред). Такой крутой, у него охраны куча. Мы, я, Арман и он, сидели в вип-кабинке, а охрана заняла весь ресторан. Там человек пятьдесят, наверное, было, как в кино.



Мне там Ажиев** начинает рассказывать, что меня заказал кто-то из России, кто-то из моих врагов, и намекает, что это сделал Равиль [Миннехузин], но не произносит имени. Мол, что же теперь делать, ты брат нашего брата, но нам деньги надо возвращать, мы 300 тыс. долларов взяли предоплаты, что же делать.



Я говорю: «Сами решайте, что вам делать. Можете исполнить свой заказ, можете вернуть деньги». Он отвечает: «Эрик, ладно, мы сейчас между собой пообщаемся и примем решение». И начали меня склонять, мол, если меня Равиль [Миннехузин] хочет убить, то я должен опередить его, я должен убить Равиля. Они мне все это внушали, не называя имен, просто говоря, что если твой враг хочет убить тебя, то ты должен убить его первым. Из тюрьмы выход есть, а из могилы нет.



Я объясняю, что это не в моих принципах, я такими делами не занимаюсь, я предприниматель в первую очередь, а не какой-то бандит, террорист. Я очень далек от этой сферы. Еще прямо на этой встрече Арман закупил у Абдулхакима** оружие, очень много. Пистолеты X9, на Colt похожие, прям целую коробку. Я офигел. В ресторане, грубо говоря, в центре Стамбула просто коробка с пистолетами. Для меня это был шок.



Фото: © pixaby



Я Арману говорю: «Что это такое?», он отвечает: «У меня охранное агентство». А я на тот момент не знаю, что этот человек воюет в Сирии, что он террорист. Я просто не понимаю. Я на тот момент не осознал, с кем говорю.

«Эрик, есть бизнес на 1 миллион долларов, давай встретимся»

После этого вы еще виделись с Арманом?



Да, после этого Арман мне звонит: «Эрик, надо увидеться». Мы встречаемся, и он мне говорит: «За то, что я тебя спас, ведь тебя бы убили, они 100% сделали бы это, надо 150 тыс. долларов». То есть дать их в знак благодарности Арману.

Я говорю, что так дела не делаются, это разводняк. Говорю, что у меня нет 150 тыс. долларов, что не буду их давать. Он отвечает: «Блин, Эрик, так нельзя, давай тогда не будем дружить. Давай так: найди в течении нескольких дней хотя бы 50 тыс. долларов, и продолжим дружить».





Мы посовещались и подумали, что проще отдать эти 50 тыс. долларов и забыть про этих ребят. Мы отдали деньги, они потом звонили, предлагали встречаться, в свои рестораны звали, но мы их тупо игнорировали, тупо отказывались от этого.



Потом, по-моему, с конца апреля по 16 мая, в Стамбуле был локдаун, город был заморожен, нельзя было никуда выйти. И после его завершения Арман мне звонит и говорит: «Эрик, есть бизнес на 1 миллион долларов, давай встретимся».



Я говорю, что никуда не поеду. А он отвечает: «Давай я сам приеду, у тебя в комплексе есть кафешка «Вака», там посидим, обсудим дела». Арман приезжает ко мне, как обычно с охраной и на бронированном Land Crusier’е с казахскими номерами в кафешку, оккупируют ее, и мне начинает рассказывать: «Вот смотри, есть Нуржан Именавалиев, у него есть жена – самая популярная женщина в Казахстане – Айнур. У нее 4 миллиона подписчиков».



В Казахстане всего-то населения около 20 миллионов, а тут у нее в подписчиках четверть населения страны. А Нуржан, у которого кстати кличка Нойс, является правой рукой Армана.



Арман мне говорит, что жена Нойса работает на компанию NL, которая занимается сетевым маркетингом, и представляет их интересы вместе со своей сестрой. У них якобы в этой сетевой структуре около 100 тыс. человек, они генерируют выручку для NL в миллионы долларов. Обидно, что эти деньги уходят в эту компанию. И добавляет: «Ты же умный, давай создадим свою компанию типа NL, и пусть она работает на нас. Она будет зарабатывать хорошо, а деньги будут нам идти».

«Все более-менее ценные вещи, все забрали, падальщики такие»

Вы на это согласились?

Я эту «сетевуху» знаю достаточно хорошо и лично для меня в тот момент показалось несложным сделать то же самое и повторить их продукцию. Я примерно понимаю, как устроенный их бизнес, и, конечно, меня это заинтересовало. Тогда они мне предложили встречу с женой Нуржана.



Они пригласили меня к себе в гости 25 мая, и мы с Денисом (Ахметшиным – партнер Эрика Гафарова прим. Ред.) поехали к ним на обед, а там нас ждала группа террористов, которая взяла нас в плен. Нас три дня держали там. Чтобы вы понимали, все три дня пытки были каждые пятнадцать минут. Они это называли – процедурами.



Есть еще три видео, на которых я якобы кого-то заказываю, с разными именами. Все то же самое, только имена меняются. Второе имя – это Ильдус Нафиков – прокурор Республики Татарстан, а третий – Барышев.

Именно видео с Равилем [Миннехузиным] записывали раза четыре-пять. Отправляли куда-то на коррекцию, на согласование. Я думаю, что лично Равилю. Он смотрел и вносил свои пожелания, как изменить видео. С другими именами с первой попытки все сделали. Возможно, эти видео тоже всплывут.



Как вы видели, мне в этом видео несколько вопросов задают: «Как с ним разобраться?», «За что?», «Что он тебе сделал?». Я не знаю, какие цели они преследовали. Все это я указал в материалах уголовного дела. Дальше было видео, где якобы мы поддерживаем их террористическую организацию.



Эти видео были записаны одномоментно, по очереди. Грубо говоря, у них было техническое задание, они по нему и шли: первое, второе видео. Кстати, этот флаг террористической организации, нашли в этой же квартире. Он изъят прокуратурой и проходит как улика по уголовному делу. По камерам видно, кто был в этой квартире, кто и когда заходил. Это абсолютно все есть.

У нас взяли ключи от моей стамбульской квартиры, поехали ко мне домой, вскрыли там все. Эти 60 тыс. долларов, которые в видео фигурировали, украли из моего сейфа.



Знаете, что самое интересное? Они украли расписки. Равиль Миннехузин должен мне примерно 140 млн и 80 млн рублей из них по распискам. Это все есть на камерах, туда приехало три человека. Они украли у меня все, грубо говоря, ценное. Даже power-bank телефоны заряжать у меня сперли. Сумки Louis Vuitton. Все какие-то более-менее ценные вещи, все забрали, падальщики такие.

Фото: © Скриншоты с видео Эрика Гафарова. Он утверждает, что на видео Равиль Миннехузин, который пишет расписки. Полное видео Гафаров публиковал в своем Telegram-канале.

Мама Эрика спасла его из плена благодаря «блюдам из рыбы»

По словам Алистарова, видео сняты в разный момент, потому что вы на них в разной одежде, на одном из них с щетиной. Это действительно разные видео или нет?



Видео, где я в зеленой футболке, это видео из плена, а видео, где я сижу полубоком,- это запись с той встречи в ресторане, о которой я вам рассказал.

Ссылаясь на ваши показания турецкой полиции, из плена вас спасла мама, продав в том числе два автомобиля марки Tesla и один Mercedes. Это правда?



Да, меня спасла мама. Это история прямо для Netflix. Это очень круто. Машины мама, действительно, продала. План похитителей был основан на том, что они будут общаться с моими близкими от моего лица. Мне, кстати, отрезали наполовину палец, чтобы я дал пароль от телефона, угрожая, что если я это не сделаю, мне отрежут его полностью.



Первое время мои родные не понимали, что происходит. Были нормальные ответы: «Привет, да, все хорошо».

Их цель была содрать с меня 5 млн долларов, моя цель была – не дать им ничего. Мне какая разница, даже если меня убьют сейчас, деньги-то у моих близких останутся. У нас в Стамбуле, слава богу, очень много друзей, и влиятельных в том числе, которые способны поднять тревогу, шум и оказать помощь.

Когда они [террористы] поняли, что денег нет, я осознал что нужно выигрывать время. А есть такие вещи, которые невозможно скрыть. Они знали, что у меня в Дубае есть Mercedes S-класса, есть Tesla model X. Они сказали: «Тогда эти машины продавай и отдавай деньги нашему человеку».



Прикиньте, я маме звоню и говорю: «Мам, срочно продайте машину в автосалон со скидкой». А это же такие редкие машины, их тяжело продать сразу по хорошей цене. И я сказал маме, чтобы она продала машины по той цене, по которой купят. А ведь это же уже подозрительно, когда впервые в жизни такое происходит. Я ей объяснил, что просто так надо. И она продала эти машины со скидкой 40%.

Деньги отдали человеку по имени Лев, как и указывал Алистаров?

Он [Алистаров] дебил, он использует Google-переводчик. Там [в показаниях] у человека имя Аслан, а это по-турецки — Лев. Да, деньги передали некоему Аслану в Дубае.

Но это не было спасением как таковым, оно заключалось в следующем: когда-то в детстве мы с мамой смотрели фильм. По сюжету там тоже похитили ребенка, я тогда был очень маленьким. И знаете, я не ем рыбу, от одного ее запаха срабатывает рвотный рефлекс. И за просмотром этого фильма мама мне говорит: «Если тебя не дай бог возьмут в плен, я у тебя спрошу: “Ты будешь рыбу на ужин?», и если ты ответишь: ”Да», то значит у тебя какие-то проблемы».



Мама вспомнила это во время общения с террористами, и пишет мне: «Ты будешь рыбу на ужин?». А те, кто меня похитил не знают же об этом, ведь все же едят рыбу. Им показалось, что это обычный вопрос. Я говорю: «Вы ответьте маме: “Да, буду двойную порцию, потому что сегодня я очень голоден”». Они маме так и написали.



В совокупности с этими нестандартными просьбами продать виллу в Дубае, машину, и того факта, что мы давно не созванивались, а только переписывались, родные поняли, что я в беде. Тогда уже мама позвонила моим стамбульским друзьям, и они подняли на уши абсолютно всех, всю полицию. Полицейских отправили в отель, в котором я встречался с Арманом, потому что перед выездом к нему я сказал своей помощнице, куда я еду. Начались задержания, аресты, начали арестовывать всех казахов, которые там были.



А Арман в этот момент был в соседнем доме в квартире, где меня держали в плену, ему доносят весточку, что его людей арестовывают, и надо Эрика выпускать, и он тут же обосрался. Он прямо в лице поменялся, они так засуетились, начали сразу извиняться.

Чтобы убежать, Арман предпринял попытку со мной помириться, он мне начал говорить: «Эрик, да ты понимаешь, это все чеченцы, это не я, меня заставили. Прости меня, можешь со мной сделать все то же самое или дай мне шанс, я со всеми этими людьми сделаю все, что с тобой сделали. Прости меня, мой человек тебя сейчас домой отвезет». И таким случайным образом, благодаря такому везению, какой-то детской истории нас смогли спасти из плена.









То есть террористы и казахская мафия вас отпустили, узнав об этих задержаниях?



Да, они начали извиняться, им стало очень страшно, их план дал сбой. Судя по уликам, которые были на моем теле, никто нас живыми оттуда уже не выпустил бы. Нам даже показывали наши будущие могилы на фото других телефонов. Мол, нам их уже вырыли, то есть, нас сейчас грубо говоря, заберут, убьют и вот в эти могилы закопают. Бандиты, террористы, не отпускают человека, когда у него есть столько улик.



В интервью нам, вы говорили, что спастись вам помогла бутылка Coca-Cola, которую вы кидали вместе с записками из окна.



Да, их тоже позже нашли. Я просил Coca-Cola, когда охранник, который смотрел, чтобы я не убежал никуда, выходил, я скидывал пустые бутылки в окошко, по-моему, с 18-го этажа.



То есть получается все-таки ключевым в спасении были именно задержания в отеле, а не бутылка?



Да, начали задерживать, их план рухнул. Арман испугался и поменял стратегию. Сейчас эти люди до сих пор сидят в тюрьме.



«В Турции Доронина никто не похищал, на него никто не нападал — это все бред»



Выдвинуто ли обвинение Дикому Арману?



Он сейчас в тюрьме Казахстана. Ему грозит пожизненный срок за организацию митингов, которые там были, за поджоги, мародерство, которые он организовывал (Армана Джумагельдиева арестовали по обвинениям в организации погромов и нападений на представителей власти — прим. Ред.). Он также в розыске в Арабских Эмиратах и в Турции, его скоро будет разыскивать Интерпол от этих двух стран за дело, которое связано со мной.



Известно ли вам местоположение Руслана Ажиева**?



Неизвестно, но я могу предполагать. Я думаю, что он на свободе – это 100%, он также находится в розыске в Турции и в России. Я предполагаю, что он уехал в Сирию. Потому что у них там сильные позиции, и им там безопаснее. В Турции он давно в розыске, и его до сих пор не поймали.



В заключении видео Андрей Алистаров сказал, что Кирилл Доронин приехал в Турцию по вашему приглашению, где на него было совершено покушение. Вы его звали? Поддерживали ли связь с ним в тот период?



Кирилл Доронин – друг моего детства, он очень часто летал в Турцию, был у меня в гостях. Мы с ним были на связи вплоть до этого печального дня, когда его арестовали. Я могу вас заверить, что в Турции его никто не похищал, на него никто не нападал – это все бред.



То, что он рассказывал во время своих прямых эфиров про нападение, этого не было?



Я, может, чего-то не знаю. Но, во-первых, он бы мне об этом сообщил, а во-вторых, по Турции он передвигался либо со мной, либо с моей охраной. По моему мнению, ничего такого с ним в Турции не происходило.







По заявлению Андрея, именно вы присылали ему фотографии Кирилла из личных архивов, паспортные данные, личную информацию. Действительно ли это так было?



Бред, конечно. Алистаров любит много говорить, но он очень часто выдает свое мнение за истину, но никогда не подкрепляет его какими-то фактами. Это не правда. Я не знаю этого человека, я его ни разу не видел, мы ни разу с ним не разговаривали.



Также в видео есть запись вашего телефонного разговора с Диким Арманом. Человек, который представляется вашим именем, уверяет, что не давал показаний против Армана. Это реальная запись?



Это говорил я, это мой голос. Человек взял меня в плен, ограбил, избил моего друга, записал принудительные видео с террористами, сделал кучу всего плохого. Вы рассчитываете на то, что я с ним в супер-откровенные игры играть буду? Понятное дело, что, когда я с ним разговаривал, я преследовал какие-то определенные цели.

«В Челнах, на ГЭСе Арман Дикий долго не протянул бы»

Вы намеренно его вводили в заблуждение?



Да, конечно, мне нужно было его поймать. Мне нужно было определить, где он находится, чтобы помочь полиции. Он все это время извинялся. И чтобы вы понимали, его зовут не Дикий Арман, дикая собака страшнее Дикого Армана. Это дебил, он обычный гопник.



Я вырос на ГЭСе, в Челнах, там бы он точно долго не протянул. Это только кажется, что он какой-то криминальный авторитет, но он таким не является. Он блогер, бандит, хитрый и подлый человек, но авторитетом в криминальном мире он не обладает.



Как этот разговор мог оказаться у Алистарова?



Я прекрасно знаю, как он мог у него оказаться. Дикий Арман обещал, что скинет его в российские СМИ, если я не заберу уголовное дело. Он меня предупреждал об этом в декабре или в конце ноября. И он все это скинул Алистарову, чтобы создать мне проблемы. Он думает, что Россия меня обвинит в финансировании терроризма, и у меня якобы будут проблемы, но я юридически уверен, что у меня их не может быть. Потому что это все происходило в плену, что и зафиксировано. И когда будет решение турецкого суда, я все это отправлю в Россию, и все вопросы отпадут.

Сухоплюев сидит в «тюремной» вилле за подвиг

По словам Алистарова, ваш друг Владимир Сухоплюев находится в тюрьме именно вместе с людьми Армана и Ажиева**, так ли это?

Сухоплюев, действительно, находится в тюрьме и ждет первого суда. Он был свидетелем одной перестрелки в Стамбуле. В таких случаях турецкая полиция действует следующим образом: Сухоплюев видел раненого человека и начал спасать его жизнь. Когда приехала полиция, она не разбиралась, кто хороший, кто плохой. Они на всякий случай задержали всех.



Фото: © задержания во время перестрелки в Стамбуле, из видео Андрея Алистарова



Вова поступил как настоящий мужчина. Трус бы испугался и убежал, когда свистят пули, идет перестрелка, а он начал спасать жизнь человеку. И из-за своей храбрости попал в тюрьму. По этому делу идет следствие, его выпустят после первого суда, потому что он к этому не причастен, по камерам это видно. В этом уже разобрались. По моим прогнозам, в марте он уже вернется домой.



А что касается людей Дикого Армана, они просто сидят в этой же тюрьме, как раз-таки по делу о моем плене. Они сидят в так называемой тюрьме «Мальтепе». Там у них двухэтажная вилла, где на втором этаже спальни, а на первом – прогулочная зона, душ, два санузла, кухня, у них есть телефон, Skype. Там есть магазин, где можно заказать все, что угодно. Там условия европейского формата и, дай бог, Вова скоро вернется домой.



Вы поддерживаете с ним связь?



Я ездил к нему сегодня на свидание, которое у него бывает два раза в месяц. Вот только приехал.

«У моей мамы пенсия, ей делать-то нечего, катается, мир смотрит»

По турецким законам сколько лет грозит тем людям, которые взяли вас в плен, если докажут их вину?



Их вину докажут 100%, потому что по камерам все видно. Их обвиняют в большом количестве преступлений: это и грабеж, и избиение, и попытка убийства, и плен, и пытки. Мой адвокат мне говорит, что обычные рядовые люди получат по 20 лет тюрьмы, а боссы, если в России это называется ОПГ (организованная преступная группировка — прим. Ред), то в Турции — называется Ürgüt, это считается мафией. И по турецким законам, если в банде, например, десять человек и их поймали, девяти из них дали по десять лет срока, то глава мафии получает все сроки вместе взятые. Условно говоря, он получит 90 лет.

Когда организация признается мафией, то тогда нет никаких скидок, амнистий, то есть срок дали, ты должен отсидеть от звонка до звонка. Мои похитители считаются именно такой мафией. Поэтому у них сроки будут очень большие.



Сейчас вас до сих пор охраняет турецкая полиция?



Да, конечно. Сейчас у меня есть охрана, она будет со мной пока не будет окончательного судебного решения. Пока есть опасность, пока они ловят преступников, она будет меня охранять.



А чем вы сейчас занимаетесь? Алистаров говорил, что у вас сняли деньги с одного из приложений, правда ли это?



Да, они украли оттуда часть криптовалюты. А чем я занимаюсь? Да все тем же, также торгую на фондовом рынке Америки и чуть-чуть криптовалютой.



Ваша мама сейчас находится в Дубае, проживает там?



Прямо сегодня она находится в Копенгагене. Она у меня такая путешественница, как я могу сказать, где она проживает? У нее есть дом в Дубае, она часто бывает у меня здесь, в Стамбуле, и она из Европы не вылезает. Нет такого места, в котором она была бы больше трех недель за последние полгода. У нее пенсия, ей делать-то нечего, катается, мир смотрит.



Поддерживаете ли вы связь с Кириллом Дорониным, возможно ли это в нынешних условиях?



Вы знаете, в директе моего Instagram наладить связь с Кириллом – это одно из самых популярных предложений. Я так понимаю, что заключенные в России как-то организовывают себе мобильную связь. Но этими предложениями я не пользуюсь, пока я с ним не на связи.

Гафаров о видео Алистарова: «Нужна точка входа информации»

Как вы считаете, последнее видео Алистарова было снято по заказу или по его собственной инициативе?



Это знаете, как действует? Нужна точка входа информации, то есть информация должна откуда-то зайти, ее должны якобы проверить. Сейчас будет Равиль всеми своими усилиями пытаться возбудить против меня дело, связанное с терроризмом. Опять же, перспектив у этого дела нет, потому что у меня есть все доказательства, что это было сделано под давлением.



И еще важная деталь из Татарстана – доказательство: у меня есть товарищ – Дмитрий Косинов, тоже достаточно известная фигура в Татарстане. Весной этого года он мне был должен денег, и в апреле он решил продать одно из своих помещений, чтобы со мной рассчитаться – это ресторан Chillout.



Фото: © соцсети



Он находится в Набережных Челнах в офисном здании, в котором все остальные помещения принадлежат как раз-таки Равилю (по данным ЕГРН здание по адресу: Набережночелнинский проспект, 62, помещение 1002, принадлежит ООО «Саклык». Его собственником является Муллагалиева Л.Р. – прим. Ред.). Понятное дело, что если ты продаешь что-то внутри этого помещения, то первому надо предлагать Равилю. Он приехал к нему и говорит: «Мне надо с Эриком рассчитаться, купи у меня это помещение», а Равиль сказал: «Хорошо, я подумаю». Что-то они там по цене не сошлись, и тогда Равиль пообещал перезвонить через несколько дней. А Дима передо мной отчитывался, потому что сроки поджимали по возврату денег. Это было в конце апреля.



Меня выпустили из плена 27 мая в пять вечера. Представляете, в 5:05 в этот же день, через пять минут после того, как меня выпустили, Равиль Миннехузин звонит Диме Косинову и говорит: «Дима, надо срочно встретиться». А после той встречи, в апреле, Равиль даже не перезванивал ему. Весь этот месяц был вакуум, они вообще никак не общались.



Дима говорит: «А что случилось, к чему такая срочность?» Равиль спрашивает: «А ты помещение продал? По помещению поговорим». Тогда Дима едет к нему на встречу и перед этим звонит мне, а он не знает про плен. Он говорит: «Эрик, а у тебя ничего не случилось?». Я говорю: «А почему ты спрашиваешь?», в этот момент я уже в больнице нахожусь.



Дима рассказывает: «Меня Равиль вызвал срочно на встречу, до этого трубки от меня не брал, никакой ответ не дал по этому помещению». Я сказал ему: «Ну встреться, узнай, что он хочет». Они встретились, Дима мне перезванивает и говорит: «Эрик, он ни слова про помещение не сказал. Он мне весь вечер спрашивал: «А ты с Эриком общаешься? Гафаров что говорит? Что рассказывает? Что интересного у него?»



Получается, что террористы меня выпустили и звонили ему, что я сорвался, ушел. Он тогда уже понял, что, возможно, мне стало известно, что он является заказчиком. Плюс еще до этого, на той первой встрече в апреле (по поводу продажи помещения – прим. Ред), Равиль хвастался Косинову, что скоро в отношении Гафарова будет много дел, и что у меня будут большие проблемы. Я думаю, что эта операция планировалась достаточно заранее, и эти ТЗ с видео были умышленными. Их дал Равиль, чтобы была основа для фабрикации очередных уголовных дел в мою сторону.

«Он искал людей в криминальном мире Стамбула, кто меня похитит»

Вы сейчас с Равилем Миннехузиным никак не общаетесь? После этой ситуации пытались с ним поговорить?



Нет, это бесполезно. Но что еще интересно, это уже касается Барышева, владельца компании «Махеевъ», у него кличка Майонез. Мне Дикий Арман в свое время, примерно в марте, показывал переписки от ноября 2020 года. То есть примерно за три-четыре месяца до нашего знакомства. Согласно перепискам, приезжал парень. По-моему, его зовут Дмитрий Тарасов, а Тарас — кличка в криминальном мире. Он с 48-го комплекса Набережных Челнов. Он приезжал и искал людей в криминальном мире Стамбула, кто меня похитит. Не убьет, а именно похитит. Он представлял интересы Барышева. У нас с ним судебные споры сейчас, он же меня забанкротил («Казанские ведомости» изучили материалы Арбитражного суда РТ. В картотеке имеются иски холдинга «Эссен Продакшн АГ» к Владимиру Сухоплюеву, партнеру Эрика Гафарова. Холдинг связывал с бизнесменами совместный проект – магазин корейских брендов «Илахуэй» – прим. Ред.).. Заказчику говорили: «Какие у тебя претензии к Эрику?», и он показывал эти документы.



Получается, ему нужно вас именно похитить, а не убить? В чем тогда была его выгода?



Не знаю. Может быть, деньги достать. Барышев считает, что я ему должен денег, но я ему ничего не должен. А Равиль [Миннехузин] и Барышев, чтобы вы понимали, это два собутыльника, два лучших друга. Они очень близко общаются. Но, наоборот, Равиль мне должен денег.



Каким образом были связаны Дикий Арман, Барышев и Миннехузин?



Я думаю, что Арман хотел на самом деле кинуть и тех, и тех. Он хотел, чтобы я заказал, например, Равиля, дав Арману какую-то предоплату. И он хотел, чтобы Равиль меня заказал ему, чтобы он ему тоже дал предоплату. Но чтобы он при этом ничего не делал. Грубо говоря, всех кинул. А сам взял меня в плен и забрал у меня все, что хотел забрать. Но я в эту игру отказался играть.



Равиль по очевидным событиям сыграл в эту игру, и Арман попытался у меня что-то украсть. Но у него честно говоря, нифига не получилось. Он копейки украл. Если весь ущерб оценивать, то это в районе 700 тыс. долларов. Это не существенно, беднее я из-за этих цифр не стал.



На момент публикации материала связаться с Леонидом Барышевым не получилось, его номер был недоступен. Комментарий Равиля Миннехузина по поводу обвинений Гафарова мы брали еще во время подготовки первого интервью: он все заявления Эрика отрицает.

«Он хочет опорочить своего дядю, меня и полицию Татарстана»

Как нам рассказал Алистаров, по его сведениям, Гафаров начал сотрудничество с террористами уже давно: «Эрик оберегал себя от кинутых в России людей при помощи сирийских наемников, о которых я говорил еще задолго до его похищения». Он утверждает, что в его распоряжении оказались имена тех, кого арестовали вместе с Сухоплюевым после перестрелки 1 апреля в Стамбуле. По информации Алистарова, один из задержанных — террорист.



Фото : © Андрей Алистаров



По его словам, это вырезка из письма Владимира Сухоплюева с именами тех, кто сидит в турецкой тюрьме после перестрелки 1 апреля 2021 года.





«Про участие сирийских наемников в той перестрелке на стороне Гафарова писали и турецкие, и российские СМИ. Тогда еще не было похищения Эрика, но как мы видим, он уже сотрудничал с людьми Ажиева**. Также этому свидетельствуют письма Сухоплюева из тюрьмы и голосовое сообщение Эрика в их чатах, которые я упоминал в ранних выпусках на YouTube», — рассказал «Казанским ведомостям» Алистаров.



Блогер считает, что Гафаров знал террористов и до плена, в который он попал в конце мая. По словам Алистарова, на одном из видео с боевиками Эрик одет точно так же, как и на мартовских фото в Instagram «По архиву Instagram`а Гафарова видно, что он был одет в одну и ту же одежду, очки, часы. Был также небрит, как в его сторис за 21 марта. Но даже если он точно также одевался и в другой раз, то сути дела это не меняет», — отметил он в беседе с нами.





Фото: © Андрей Алистаров

Фото: © Андрей Алистаров

Фото: © Андрей Алистаров