Куба может стать гостем саммита БРИКС в Казани

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Россия/Мир
24 сентября 2024  08:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Россия ожидает прибытия кубинской делегации на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Об этом заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.

По словам дипломата, приглашение на саммит кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю Бермудесу было направлено от имени президента России Владимира Путина.

Окончательное решение о визите на саммит БРИКС в Гаване пока не приняли, пишут РИА Новости.

Напомним, что Казань готовится принять порядка 20 тысяч гостей в связи с проведением саммита БРИКС. «Экспертный клуб» из Татарстана обсудил влияние саммита БРИКС на Казань. 

Ранее мы писали, что Аргентина не получала приглашения на предстоящий саммит БРИКС в Казани, однако готова будет изучить его, если оно поступит. 

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