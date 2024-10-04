Куда сходить в Казани на выходные: Всероссийские соревнования по фитнесу, новый парк

Начало октября ознаменовала Декада пожилых людей. С 1 по 10 октября в Казани организовано множество бесплатных события для пенсионеров, некоторые из которых состоятся в ближайшие выходные. Впрочем, найти досуг по душе в эти дни смогут представители всех возрастов.

Бесплатные активности

Представителей серебряного поколения приглашают в городские музеи. Свои двери для них бесплатно откроют музеи Константина Васильева, Амира Мазитова, Баки Урманче, а также галерея-студия Ильдара Зарипова.

А вот что стоит посетить всем казанцам, так это первый в Казани инклюзивный бульвар, расположившийся на улице Серова близ мечети Ярдем. Там можно найти не только современные спортивные и детские площадки, но и сенсорный сад и прочие функциональные зоны. Фишка пространства заключается в том, что оно полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В субботу, 5 октября, свой профессиональный праздник отпразднуют учителя. В стенах Центральной детской библиотеки пройдет книжно-иллюстративная выставка, посвященная их работе.

Где: ул. Академика Губкина, д 39/1.

Когда: 6 октября, с 9 до 18 часов.

Стоимость: Бесплатно.

Фото: © Фарит Муратов

В Казани пройдут всероссийские и межрегиональные соревнования по фитнес-аэробике, организованные Федерацией фитнес-аэробики России. Ожидается участие более 1,5 тысяч спортсменов, которые будут соревновать в таких дисциплинах как степ-аэробика, хип-хоп и другие.

Где: СК«Москва» - ул. Московская, 49

Когда: 4-7 октября, с 9 часов.

Стоимость: Бесплатно.

Фото: © kpfu.ru

Культурно просвещаемся

Ценителей истории музыки приглашают на выставку «Союз во имя музыки», посвященную 85-летию Союза композиторов РТ. Экспозиция включает в себя не только фотографии и документы, но и личные вещи выдающихся представителей татарской музыкальной культуры: дирижёрская палочка Салиха Сайдашева, авторские нотные рукописи Александра Ключарёва, партитура Дмитрия Шостаковича и другие уникальные экспонаты.

Где: Национальный музей РТ, л. Кремлевская, 2.

Когда: до 30 ноября, с 10 до 20 часов.

Стоимость: 225 рублей для студентов и пенсионеров, 450 рублей для взрослых. В стоимость билета входит посещение основной экспозиции музея.

Выставка «Век авангарда. Золотая коллекция. Пять поколений» расскажет о становлении художественного течения на рубеже XIX и XX веков. Отказ от условностей классической живописи, принципиально новый подход к искусству - вот, что отличало художников-авангардистов.

Где: Галерея современного искусства, ул. Карла Маркса, 57.

Когда: до 3 ноября, с 11 до 19:30.

Стоимость: детям до 18 лет - бесплатно, детям старше 14 лет необходимо предъявить паспорт. Вход на одну выставку от 150 до 250 рублей, на все выставки - от 400 до 700 рублей.

Развлекаемся с детьми

Знаменитые стихи Корнея Чуковского напомнят детям о важности гигиены. Веселый спектакль «Знаменитый Мойдодыр» в исполнении труппы Московского театра кукол не оставит детей равнодушными.

Где: театр кукол «Экият», ул. Петербургская, 57.

Когда: 5 октября, 13 часов.

Стоимость: 340-590 рублей.

Спектакль «Дюймовочка», основанный на оригинальной сказке Ганса Андерсена, расскажет юным зрителям о вечных ценностях. Лишения и трудности, которые вытерпела маленькая героиня, не сумели остановить ее на пути к счастью.

Где: театр кукол «Экият», ул. Петербургская, 57.

Когда: 5 октября, 14 часов.

Стоимость: 250-500 рублей.