Куда сходить в выходные в Казани: события декабря 2024 года

Если вы ищете, куда сходить в выходные в Казани, то у вас есть отличные возможности провести время с пользой! Вот несколько ключевых мероприятий, которые стоит посетить:

1. Форум «Наш Татарстан» (11-14 декабря)

Для молодежи этот форум станет настоящей находкой! Приходите в ИТ-парк им. Б. Рамеева по адресу: ул. Спартаковская, 2, с 9:00 до 20:00. Здесь вы сможете узнать о различных молодежных организациях и открыть для себя новые возможности. Участие бесплатное, обязательно зарегистрируйтесь по ссылке.

2. Wake Up Champ - Танцы (14-15 декабря)

Если вы любите танцы, не пропустите событие в ДК Химиков. Ожидается высокая энергетика и отличная атмосфера. Узнать стоимость зрительских билетов можно на официальном сайте.

3. Кинофестиваль «Пробелы» (14-15 декабря)

Погрузитесь в мир советского хоррора! В Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7) пройдут показы и лекции о специфике мерзости и страха в советском кинематографе. Все показы бесплатные, но зарегистрируйтесь по ссылке.

Расписание:

14 декабря: Начало в 13:00. Серия показов и лекций.

15 декабря: Показ фильма «Тайна вечной ночи» в 17:00.

4. Бесплатный мастер-класс по фотографии (15 декабря)

Любите фотографию? Присоединяйтесь к мастер-классу по репортажной съемке, который пройдет в экстрим-парке «УРАМ» с 15:00 до 17:00. Ведущие — профессиональные фотографы Ася Салахова и Виктория Трунова. Не забудьте зарегистрироваться.

5. Новогодний базарчик (20-24 декабря)

Уже в преддверии Нового года в КЦ «Московский» (ул. Ак. Королева, 47) будет работать новогодний базар. Это отличная возможность приобрести авторские подарки и насладиться праздником! Вход свободный.

Не упустите возможность провести выходные с удовольствием и пользой в Казани!