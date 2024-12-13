Куда сходить в выходные в Казани: события декабря 2024 года

Если вы ищете, куда сходить в выходные в Казани, то у вас есть отличные возможности провести время с пользой! Вот несколько ключевых мероприятий, которые стоит посетить:
1. Форум «Наш Татарстан» (11-14 декабря)
Для молодежи этот форум станет настоящей находкой! Приходите в ИТ-парк им. Б. Рамеева по адресу: ул. Спартаковская, 2, с 9:00 до 20:00. Здесь вы сможете узнать о различных молодежных организациях и открыть для себя новые возможности. Участие бесплатное, обязательно зарегистрируйтесь по ссылке.
2. Wake Up Champ - Танцы (14-15 декабря)
Если вы любите танцы, не пропустите событие в ДК Химиков. Ожидается высокая энергетика и отличная атмосфера. Узнать стоимость зрительских билетов можно на официальном сайте.
3. Кинофестиваль «Пробелы» (14-15 декабря)
Погрузитесь в мир советского хоррора! В Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7) пройдут показы и лекции о специфике мерзости и страха в советском кинематографе. Все показы бесплатные, но зарегистрируйтесь по ссылке.
Расписание:
14 декабря: Начало в 13:00. Серия показов и лекций.
15 декабря: Показ фильма «Тайна вечной ночи» в 17:00.
4. Бесплатный мастер-класс по фотографии (15 декабря)
Любите фотографию? Присоединяйтесь к мастер-классу по репортажной съемке, который пройдет в экстрим-парке «УРАМ» с 15:00 до 17:00. Ведущие — профессиональные фотографы Ася Салахова и Виктория Трунова. Не забудьте зарегистрироваться.
5. Новогодний базарчик (20-24 декабря)
Уже в преддверии Нового года в КЦ «Московский» (ул. Ак. Королева, 47) будет работать новогодний базар. Это отличная возможность приобрести авторские подарки и насладиться праздником! Вход свободный.
Не упустите возможность провести выходные с удовольствием и пользой в Казани!