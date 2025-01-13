Купели для крещенских купаний в Казани: где и как окунуться в праздник

В Казани готовятся к празднованию Крещения 19 января, когда в храмах города пройдут торжественные богослужения. В этом году для проведения крещенских купаний будут устроены четыре специальные купели, как сообщил и.о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов на деловом понедельнике.

Православные верующие смогут провести обряд очищения на озере Верхний Кабан, в районе Фермского шоссе, рядом с кафе «Сокол», а также на ул. Борисковской, 54. Искупаться также можно будет в часовне-купели при храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (по адресу ул. 5-я Кадышевская, 12) и в купели Храма Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 49).

Для обеспечения безопасности участников обряда на местах будут работать службы гражданской защиты, медицинская помощь и полиция. Купели будут открыты до 22:00.