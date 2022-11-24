Курбан Бердыев попросил руководство иранского «Трактора» освободить его от должности главного тренера

Главный тренер иранского ФК «Трактор» Курбан Бердыев попросил руководство клуба освободить его от должности из-за необходимости вернуться в российский футбол, сообщает пресс-служба «Трактора».

«Я ухожу только из-за морального долга и внутреннего принуждения, я должен вернуться в Россию. Мое присутствие в „Тракторе“ позволило мне лучше узнать болельщиков, членов команды и иранский народ, эти дружеские отношения нелегко закончить», — заявляет Бердыев.

Напомним, в 2017-2019 годах Бердыев возглавлял «Рубин», с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл Кубок и дважды — Суперкубок России. Также он успел поработать в «Ростове» и в казахстанском «Кайрате».

Ранее «КВ» сообщали, что главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий принял решение уволиться с должности, которую он занимал с декабря 2019 года. Слуцкий выразил благодарность болельщикам, игрокам, руководству клуба, городу и республике за оказанное ему доверие.

Добавим, что после отставки Леонида Слуцкого «Рубин» с Юрием Уткульбаевым в должности и. о. главного тренера победил в принципиальном матче против «Уфы». И показал, что же изменилось в игре команды. Подробнее – в нашем материале.