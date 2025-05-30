КХЛ озвучила дату старта чемпионата 2025/26

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Спорт
30 мая 2025  07:40
Автор:
Эдгар Витковский

КХЛ представила структуру чемпионата 2025/26 – сезон стартует 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором» за Кубок Открытия. Регулярка продлится 20 марта 2026 года, количество матчей при этом останется прежним. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует спустя три дня, а финальная серия начнётся 11 мая. Датой седьмого матча, если он потребуется, станет 23 мая.

В числе нововведений сезона 2025/26 выделяется перенос дедлайна трансферного окна: ранее клубы могли дозаявлять новичков до 27 декабря, теперь же трансферное окно продлено до 25 января.

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