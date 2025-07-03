«Лада» переведена в Западную конференцию КХЛ

news_top_970_100
Спорт
3 июля 2025  13:06
Автор:
Эдгар Витковский

Ранее из числа участников был исключен «Витязь».

Правление КХЛ приняло решение о переводе тольяттинской «Лады» в Западную конференцию на фоне исключения из участников лиги «Витязя». До перевода в Западной конференции оставалось 10 команд, тогда как на «Востоке» - 12.

Последний раз «Лада» выступала в Западной зоне в чемпионате Суперлиги 1997/98 и заняла третью строчку. В 2010-м, после первого исключения из КХЛ, клуб из Тольятти два сезона выступал в Западной конференции ВХЛ. В советский период «Лада» с 1977 по 1983 годы провела в Западной зоне Второй лиги. В 1984 - 1991 годах команда выступала в Первой лиге, периодически меняя Восточную и Западную зону.

В сезоне 2024/25 «Лада» не вышла в плей-офф, став лишь десятой на «Востоке».
 

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане продолжается восстановление реки Казанки
Число самозанятых в Татарстане выросло на 18% за год
«Ак Барс» прервал трансферное молчание
«Ак Барс» прервал трансферное молчание
Костромской «Спартак» взял в аренду вратаря «Рубина»
«Ак Барс» начнет сезон 2025/26 двумя гостевыми матчами
«Лада» переведена в Западную конференцию КХЛ
Казанцы приглашаются на танцевальный мастер-класс
Архитекторы и урбанисты соберутся в Казани на форум «Диалоги»