Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми откроется 17 января

news_top_970_100
Республика
16 января 2026  17:17

В Татарстане готова к запуску ледовая переправа через Волгу, соединяющая Зеленодольск и село Нижние Вязовые. Переправа начнёт работу 17 января в 9:30, сообщает республиканское МЧС.

Перед открытием специалисты государственной инспекции по маломерным судам проведут финальную проверку: измерят толщину льда, осмотрят всю инфраструктуру и оформят необходимые документы.

Переправа будет работать в круглосуточном режиме без выходных. Проезд разрешён только для транспортных средств массой не более 2,5 тонн.

news_right_column_240_400
Новости
Алексей Песошин назвал тарифное регулирование стратегическим инструментом госполитики
Жилинспекция РТ начнет внеплановые проверки УК с низкими оценками от жителей
Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми откроется 17 января
Гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026
Гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026
Новогодняя открытка словно билет в прошлое
Бюджет программы «Земский учитель» в 2026 году превысит 1,1 млрд рублей
Пенсии в Татарстане с января в среднем выросли на 1 864 рубля
Крещенские купания: священник объяснил богословский смысл праздника и правила участия
Крещенские купания: священник объяснил богословский смысл праздника и правила участия