Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми откроется 17 января

В Татарстане готова к запуску ледовая переправа через Волгу, соединяющая Зеленодольск и село Нижние Вязовые. Переправа начнёт работу 17 января в 9:30, сообщает республиканское МЧС.

Перед открытием специалисты государственной инспекции по маломерным судам проведут финальную проверку: измерят толщину льда, осмотрят всю инфраструктуру и оформят необходимые документы.

Переправа будет работать в круглосуточном режиме без выходных. Проезд разрешён только для транспортных средств массой не более 2,5 тонн.