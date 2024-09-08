Лейла Фазлеева рассказала, почему важно принимать участие в выборах всей семьей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева уверена, что участие в выборах должно стать доброй семейной традицией. В эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ она подчеркнула важность приобщения детей к избирательному процессу с самого раннего возраста.

Вице-премьер рассказала, что в ее семье походы на выборы всегда были особым событием, которое объединяло несколько поколений. Она поделилась, что тоже ходила на день голосования вместе с родителями.

«Я точно понимала, что мои родители участвуют в истории страны, республики, государства», – рассказала она.

По мнению вице-премьера, Татарстан может гордиться атмосферой мира и согласия, которая сложилась в республике. И важно сохранять эту традицию, передавая ее следующим поколениям.

В Татарстане проходит фотоконкурс для самых активных и семейных избирателей. Каждый, кто придет сегодня на выборы депутатов Госсовета РТ, может выиграть ценные призы – смартфоны iPhone 15 и автомобиль Lada Vesta.