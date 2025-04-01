Леонтьев раскрыл имя возможного преемника в «Нефтехимике»

Экс-тренер нижнекамского клуба Олег Леонтьев в интервью «Матч ТВ» сообщил, что его преемником может стать нынешний наставник московского «Динамо» Игорь Гришин.

Ключевые моменты:

О своем увольнении Леонтьеву сообщил гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов

• Запланированная на 14 апреля встреча Леонтьева с командой не состоится

• Бывший тренер поблагодарил клуб за совместную работу и не имеет претензий к руководству

Достижения Леонтьева:

Возглавлял «Нефтехимик» с 2021 года

Дважды выводил команду в плей-офф Кубка Гагарина (2022, 2023)

В текущем сезоне клуб занял 9-е место в Восточной конференции

Официального подтверждения назначения Гришина пока не поступало. Ранее сообщалось, что Леонтьев стал вторым тренером КХЛ, покинувшим пост после завершения сезона-2024/25.

Напомним, что нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. Решение принято после того, как команда второй год подряд не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв 9-е место в Восточной конференции