Леонтьев раскрыл имя возможного преемника в «Нефтехимике»

Экс-тренер нижнекамского клуба Олег Леонтьев в интервью «Матч ТВ» сообщил, что его преемником может стать нынешний наставник московского «Динамо» Игорь Гришин.
Ключевые моменты:
О своем увольнении Леонтьеву сообщил гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов
• Запланированная на 14 апреля встреча Леонтьева с командой не состоится
• Бывший тренер поблагодарил клуб за совместную работу и не имеет претензий к руководству
Достижения Леонтьева:
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Возглавлял «Нефтехимик» с 2021 года
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Дважды выводил команду в плей-офф Кубка Гагарина (2022, 2023)
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В текущем сезоне клуб занял 9-е место в Восточной конференции
Официального подтверждения назначения Гришина пока не поступало. Ранее сообщалось, что Леонтьев стал вторым тренером КХЛ, покинувшим пост после завершения сезона-2024/25.
Напомним, что нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. Решение принято после того, как команда второй год подряд не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв 9-е место в Восточной конференции