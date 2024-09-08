Семья Зайнуллиных выиграла автомобиль за семейное фото на выборах

В прямом эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ было объявлено имя победителя республиканского фотоконкурса. Счастливой обладательницей главного приза – автомобиля Lada Vesta – стала Лилия Зайнуллина из Апастово.

По данным организаторов, за время проведения конкурса в нем приняли участие более 93 тысяч человек.

Напомним, что для участия нужно было сделать фотографию с семьей на фоне избирательного участка в специальном браслете, полученном на выборах, и опубликовать ее в соцсетях с хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.

Ранее мы писали, что жительница Нижнекамска Алия Ильдарханова стала обладательницей последнего iPhone 15 в рамках республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы!». Всего было разыграно 12 смартфонов.

В 20:00 около трех тысяч избирательных участков завершили свою работу. Сейчас идет подсчет голосов.