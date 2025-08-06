Любовь Авдонина: В РТ с 2023 года зафиксировано 4 случая заражения бруцеллёзом

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Республика
6 августа 2025  11:02

С 2023 года в республике выявлено 34 случая заражения бруцеллёзом, причём все они связаны с контактами с инфицированными животными на животноводческих предприятиях. Как сообщила Любовь Авдонина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, 12 из этих случаев квалифицированы как профессиональные заболевания.

Отметим, что до 2023 года в Татарстане на протяжении 27 лет не регистрировалось ни одного случая бруцеллёза. По словам Габдулхака Мотыгуллина из Главного управления ветеринарии, вспышка заболевания связана с завозом в республику заражённого скота.

Эпидемиологи подчёркивают необходимость строгого соблюдения мер профилактики на животноводческих предприятиях, включая обязательные медицинские осмотры работников и контроль за ввозимыми животными. Владельцам ферм рекомендовано усилить меры биологической безопасности и соблюдать правила личной гигиены при работе со скотом.

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Любовь Авдонина: В РТ с 2023 года зафиксировано 4 случая заражения бруцеллёзом
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