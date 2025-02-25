М-12 «Восток»: Хуснуллин оценил ход строительства трассы до Екатеринбурга

Вице-премьер Марат Хуснуллин проинспектировал ход строительства трассы М-12 «Восток» от Казани до границы со Свердловской областью. Облетев маршрут, пролегающий через Башкортостан и Пермский край, он отметил неплохие темпы работ по продлению магистрали до Екатеринбурга.

Несмотря на погодные трудности прошлого года, Хуснуллин заверил, что участок планируется подготовить к открытию к концу июня.

Также на совещании обсудили дальнейшее продление М-12 до Тюмени и улучшение подъездов к трассе от Уфы.

Напомним, что движение по участку от Москвы до Казани, открытому год назад, уже насчитывает более 30 миллионов поездок. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».