М-12 «Восток»: Хуснуллин оценил ход строительства трассы до Екатеринбурга

Вице-премьер Марат Хуснуллин проинспектировал ход строительства трассы М-12 «Восток» от Казани до границы со Свердловской областью. Облетев маршрут, пролегающий через Башкортостан и Пермский край, он отметил неплохие темпы работ по продлению магистрали до Екатеринбурга.
Несмотря на погодные трудности прошлого года, Хуснуллин заверил, что участок планируется подготовить к открытию к концу июня.
Также на совещании обсудили дальнейшее продление М-12 до Тюмени и улучшение подъездов к трассе от Уфы.
Напомним, что движение по участку от Москвы до Казани, открытому год назад, уже насчитывает более 30 миллионов поездок. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».