 Магдеев поручил при проведении утренников обеспечить безопасность детей
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Магдеев поручил при проведении утренников обеспечить безопасность детей

Вход на детские мероприятия посторонним должен быть исключен, отметил мэр автограда.

Республика
12 декабря 2022  14:30
Автор:
Ольга Ильина

Во время новогодних утренников в образовательных учреждениях Набережных Челнов нужно обеспечить безопасность детей, контролировать доступ в здания и усилить пропускной режим, подчеркнул на утреннем совещании Наиль Магдеев.

«Родителей должны знать в лицо, у них нужно поинтересоваться, к кому идут, с какой целью. Доступ для родителей, бабушек и дедушек в детских садах должен быть открыт. Однако необходимо исключить случаи попадания в школы и сады посторонних. Усилить пропускной режим. Исключить попадание на эти мероприятия посторонних людей с психическими расстройствами, заболеваниями», - поручил мэр.

Всего в городе запланировано 618 новогодних представлений для детей

Ранее «КВ» сообщали, что в автограде на новогодние подарки для детей участников спецоперации из бюджета города выделят 9,3 млн рублей. Также подарки вручат детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, активисты общественных организаций и отличники учебы – всего 8,3 тыс. юных челнинцев.

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