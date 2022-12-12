Магдеев предложил чиновникам тайно по ночам проверять уборку снега в городе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на утреннем совещании рассказал, что лично оценил результаты уборки снега и призвал чиновников последовать его примеру.

«Ваша задача — ночью быть там, не говоря никому. Так же как я вчера: проехал, посмотрел, ничего страшного со мной не случилось, у меня работа такая — иногда проверять, параллельно доверяя. Поэтому вы тоже — вместе с коллегами не ленитесь, посмотрите, как работает ночная смена», - предложил мэр.

Он отметил, что не всегда с мест уборки идут правдивые доклады, поэтому чиновникам нужно «поменьше слушать, побольше видеть». Ничего сверхъестественного в сильных снегопадах зимой нет, подчеркнул Магдеев.

«Мы к этому готовы. Дополнительно привлекайте технику, в том числе самосвальную. Снег нужно вывозить, есть нормативный срок. Особое внимание уделите пешеходным трафикам», - поручил ответственным службам градоначальник.

По словам Магдеева, особое внимание нужно уделить работе управляющих компаний. От них нужно так же требовать уборку снега.

«Мы имеем хороший опыт уборки, город содержится в удовлетворительном состоянии. Высокую планку нужно дальше держать», - заключил мэр.

Напомним, по всей республике сегодня продолжаются интенсивные работы по уборке снега с дорог, улиц и тротуаров. Почти 64% от месячной нормы осадков выпало в Казани за минувшие сутки. Всего с городских дорог за выходные было вывезено более 30 тыс. тонн снега.