Максим Марушев продолжит карьеру в «Нефтянике»

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Спорт
28 июня 2025  16:43
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтяник» объявил о переходе 26-летнего нападающего Максима Марушева – форвард проведёт в Альметьевске ближайший год. Последний сезон Марушев отыграл в составе «Металлурга» из Новокузнецка. Форвард провёл 67 матчей и набрал 12 (7+5) очков, выиграл регулярку, но вылетел в первом же раунде плей-офф.

Во второй половине десятых годов Марушев выступал за команды системы «Ак Барса», после чего отправился за океан. Форвард отыграл три сезона в АХЛ, вернулся в Казань и на протяжении года съездил в аренду в «Трактор» и «Сибирь».

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