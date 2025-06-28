Максим Марушев продолжит карьеру в «Нефтянике»

«Нефтяник» объявил о переходе 26-летнего нападающего Максима Марушева – форвард проведёт в Альметьевске ближайший год. Последний сезон Марушев отыграл в составе «Металлурга» из Новокузнецка. Форвард провёл 67 матчей и набрал 12 (7+5) очков, выиграл регулярку, но вылетел в первом же раунде плей-офф.

Во второй половине десятых годов Марушев выступал за команды системы «Ак Барса», после чего отправился за океан. Форвард отыграл три сезона в АХЛ, вернулся в Казань и на протяжении года съездил в аренду в «Трактор» и «Сибирь».