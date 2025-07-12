Максим Овчинников продолжит работать в «Ирбисе»

Максим Овчинников подписал новый контракт с «Ирбисом», сообщает пресс-служба казанцев. Для специалиста этот сезон станет третьим у руля казанской молодёжки. Ассистентом Овчинникова назначен Рафаэль Ахметов, работавший ранее в клубной академии. Тренеры защитников, вратарей и физической подготовки не поменялись – это Артём Гущин, Денис Худяков и Александр Илюхин соответственно.

По итогам сезона 2024/25 «Ирбис» занял первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции, но вылетел в первом же раунде плей-офф от «Кузнецких Медведей» (2–3). Годом ранее команда Овчинникова также не сумела преодолеть стартовый раунд, уступив «Чайке» (1–3).

