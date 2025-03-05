Мансур Потеев назначен главврачом Елабужской центральной районной больницы

Хирург Мансур Потеев стал новым главным врачом Елабужской центральной районной больницы. Его представил коллективу на городской планерке заместитель главы исполкома Елабужского района Роман Исланов.

Мансур Потеев отметил, что работа в коллективе, насчитывающем около тысячи сотрудников, — это большая ответственность. Ранее он занимал должность главного врача Тукаевской центральной районной больницы. Его преемницей на этом посту стала Розалия Лымарь, перешедшая из Мензелинска.

Мансур Потеев родился в поселке Устье Татарской АССР. Он окончил Астраханскую государственную медицинскую академию и начал свою карьеру в качестве интерна по хирургии в больнице № 3 имени Аламдарова.