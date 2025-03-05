Мансур Потеев назначен главврачом Елабужской центральной районной больницы

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Республика
5 марта 2025  13:23

Хирург Мансур Потеев стал новым главным врачом Елабужской центральной районной больницы. Его представил коллективу на городской планерке заместитель главы исполкома Елабужского района Роман Исланов.  

Мансур Потеев отметил, что работа в коллективе, насчитывающем около тысячи сотрудников, — это большая ответственность. Ранее он занимал должность главного врача Тукаевской центральной районной больницы. Его преемницей на этом посту стала Розалия Лымарь, перешедшая из Мензелинска.  

Мансур Потеев родился в поселке Устье Татарской АССР. Он окончил Астраханскую государственную медицинскую академию и начал свою карьеру в качестве интерна по хирургии в больнице № 3 имени Аламдарова.  

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