Мантуров возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 400-летия Челнов

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Республика
10 декабря 2024  09:15

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров возглавил организационный комитет по подготовке к празднованию 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска первого грузовика «Камаз». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Празднования намечены на 2026 год. В оргкомитет вошли ключевые представители различных министерств, включая министра промышленности и торговли Антона Алиханова, а также других замминистров, руководителей региона и компании «Камаз». В числе участников оргкомитета такие высокопрофильные личности, как глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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