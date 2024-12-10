Мантуров возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 400-летия Челнов

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров возглавил организационный комитет по подготовке к празднованию 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска первого грузовика «Камаз». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Празднования намечены на 2026 год. В оргкомитет вошли ключевые представители различных министерств, включая министра промышленности и торговли Антона Алиханова, а также других замминистров, руководителей региона и компании «Камаз». В числе участников оргкомитета такие высокопрофильные личности, как глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.