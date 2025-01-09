Марат Зяббаров наградил сельхозработников в Дрожжановском районе РТ 8 января

8 января в Дрожжановском районе Татарстана состоялся слёт передовиков сельского хозяйства. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров. Он лично поблагодарил тружеников села за их вклад в развитие отрасли и вручил им государственные награды.

В рамках рабочей поездки Зяббаров также посетил выставку местных сельхозпроизводителей, осмотрел плодохранилище для яблок в СПССК «Дувановские сады» и ознакомился с работой кормового центра ООО «Цильна». Эти объекты играют важную роль в обеспечении региона качественной сельхозпродукцией.

Пресс-служба Минсельхоза РТ подчеркнула, что подобные мероприятия способствуют укреплению сельскохозяйственного потенциала района и мотивируют работников к новым достижениям.