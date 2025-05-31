Марийский праздник «Семык» объединил разные районы и регионы

Республиканский праздник марийской культуры «Семык» проходит сегодня в поселке Починок Кучук Кукморского района. В нем уже приняли участие около 5 тысяч человек. Причем, многие приехали специально из других районов Татарстана, а также из (конечно же) Марий Эл, Башкортостана и Удмуртии.

Несмотря на 34-градусную жару, участники мероприятия и гости праздника лихо отплясывали под татарские и марийские песни не только на сцене, но и в других локациях.

Здесь же, на поляне, рядом с основной сценой проходила ярмарка, на которой были представлены товары и продукты, созданные в соответствии с национальными марийскими традициями. Тут можно было купить и попробовать: вышитые полотенца, домотканые покрывала, ковры, расписную деревянную посуду с национальной символикой, кожаные сумки, кухонную утварь, бижутерию, национальную одежду, блюда марийской кухни и традиционный марийский квас.

К примеру, заведующая сельским клубом в селе Старая Кня Кукморского района РТ Ольга Иванова рассказала, что «некоторые блюда марийской кухни по вкусовым качествам близки к блюдам русской, татарской и чувашской кухонь, хотя технологии и рецепты отличаются. Например, мы очень любим марийскую национальную выпечку уяча. Это сладкий десерт в виде маленьких колобков из теста, которые обжарены в масле, а затем сварены в меду. Или коман мелна – это трехслойные блины, одно из главных праздничных блюд нашего народа. По традиции его готовят на свадьбу и на марийскую масленицу».

Вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева, выступая на торжественной церемонии открытия праздника поблагодарила всех его организаторов и участников: «Сегодня мы стали свидетелями замечательного праздника, который показывает традиции и обычаи марийского народа, а также то, как история передается от взрослых к детям. Поздравляю всех с праздником! Пусть Всевышний и дальше оберегает все национальности, проживающие в Татарстане и России!». В ответ председатель Федеральной национально-культурной автономии марийцев России и вице-спикер Государственного Собрания Республики Марий Эл Лариса Яковлева просила передать руководству Татарстана благодарность за предоставленную возможность сохранять культуры не титульных национальностей.