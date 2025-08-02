Марвин Чуни проведёт сезон в аренде в «Сампдории»

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Спорт
2 августа 2025  12:46
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» объявил о переходе нападающего Марвина Чуни в «Сампдорию» на правах аренды, итальянский клуб выступает в Серии В. Албанский форвард присоединился к казанцам в сентябре 2024 года, его трансфер из «Фрозиноне» обошёлся в 2 млн евро. С того момента Чуни провёл в футболке «Рубина» 14 матчей и не отличился результативными действиями.

«Сампдория» с 2023 года выступает в Серии В. По итогам сезона 2024/25 команда стала 17-й и сохранила прописку в лиге благодаря победе над «Салернитаной» в стыковых матчах.

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Марвин Чуни проведёт сезон в аренде в «Сампдории»
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