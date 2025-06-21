Нападающий Матвей Надворный стал игроком «Нефтехимика» – об этом свидетельствуют данные таблицы переходов на официальном сайте КХЛ. Нижнекамский клуб о трансфере ограниченно свободного агента при этом не сообщал.

22-летний форвард последний сезон провёл в составе «Кристалла» из ВХЛ. Он отыграл 58 встреч и стал лучшим бомбардиром команды с 47 (24+23) очками. На старте сезона, в матче с «Норильском» (4:3), Надворный оформил свой первый хет-трик в ВХЛ. Большую часть карьеры форвард выступал в МХЛ за московское «Динамо». В его активе 153 игры и 82 (47+35) очка при показателе полезности «+32».