Матвиенко потребовала усилить контроль за льготами на проезд для школьников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко резко раскритиковала случаи, когда детей высаживают из общественного транспорта за неоплаченный проезд, и призвала наладить систему контроля за реализацией льгот для семей с детьми, пишет РИА Новости.

Во время правительственного часа в Совфеде, посвященного роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития, Матвиенко обратила внимание на проблему доступности льготного проезда.

«Вы много говорили о льготах, особенно для семей с детьми. И это правильно — демография сегодня ключевой вопрос. Но льготы есть, а их реализация хромает. До сих пор бывает, что школьника высаживают из автобуса! Разве это допустимо? Частные перевозчики у нас теперь государство в государстве? Или семьи просто не знают о своих правах?» — возмутилась спикер.

Она подчеркнула, что граждане должны быть информированы о положенных им льготах, а их соблюдение — строго контролироваться.

Обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту, Матвиенко призвала создать более эффективную систему мониторинга:

«Наладьте, пожалуйста, четкий контроль. Люди должны получать то, что им гарантировано государством».