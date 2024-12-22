Мазут с затонувших танкеров достиг восточной части Крыма

Крымчан информировали о загрязнении моря и побережья мазутом из-за аварии танкеров. В районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале на Керченском полуострове произошло загрязнение морской воды и береговой линии мазутом, как сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

В очистке берегов участвуют силы МЧС, как федеральные, так и региональные, а также Министерство экологии, резервы Республики Крым и города Керчи. Для сбора пятен мазута в акватории задействованы специальные системы контроля бункеровки (СКБ) «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». Всего к очистке берега привлечено 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники.

Авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошла 15 декабря, когда на борту находилось 9 тысяч тонн мазута. В результате инцидента нефтепродукты попали на берег, протяженность загрязненной линии составила десятки километров. 20 декабря в Краснодарском крае замечены новые выбросы мазута. МЧС отметило, что общей сложности предстоит очистить 54 километра береговой линии Черного моря от загрязнения.