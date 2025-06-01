МЧС объявило о штормовом предупреждении в Татарстане

МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение на 1-2 июня. По данным метеорологов, уже с полудня 1 июня ожидается резкое ухудшение погодных условий во всех районах республики.

Специалисты прогнозируют опасные метеорологические явления: шквалистый ветер скоростью до 20-25 м/с, ливневые дожди, грозы и град. Такие погодные условия создают серьезные риски - возможны падения деревьев, обрывы линий электропередач, повреждения рекламных конструкций.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям республики:

избегать посещения парков и лесных массивов

не парковать транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями

воздержаться от поездок на маломерных судах

плотно закрывать окна в домах и квартирах

ограничить передвижение по городу в пик непогоды

Особую осторожность следует проявлять водителям - ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие могут привести к сложным дорожным ситуациям. Рыбакам рекомендуется полностью отказаться от выхода на водоемы в ближайшие двое суток.

Специалисты МЧС круглосуточно мониторят ситуацию и готовы оперативно реагировать на возможные последствия непогоды. Жителям рекомендуют следить за актуальными прогнозами и соблюдать все меры предосторожности.