МЧС объявило о штормовом предупреждении в Татарстане

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Республика
1 июня 2025  13:13

МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение на 1-2 июня. По данным метеорологов, уже с полудня 1 июня ожидается резкое ухудшение погодных условий во всех районах республики.

Специалисты прогнозируют опасные метеорологические явления: шквалистый ветер скоростью до 20-25 м/с, ливневые дожди, грозы и град. Такие погодные условия создают серьезные риски - возможны падения деревьев, обрывы линий электропередач, повреждения рекламных конструкций.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям республики:

  •     избегать посещения парков и лесных массивов
  •     не парковать транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями
  •     воздержаться от поездок на маломерных судах
  •     плотно закрывать окна в домах и квартирах
  •     ограничить передвижение по городу в пик непогоды

Особую осторожность следует проявлять водителям - ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие могут привести к сложным дорожным ситуациям. Рыбакам рекомендуется полностью отказаться от выхода на водоемы в ближайшие двое суток.

Специалисты МЧС круглосуточно мониторят ситуацию и готовы оперативно реагировать на возможные последствия непогоды. Жителям рекомендуют следить за актуальными прогнозами и соблюдать все меры предосторожности.

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