МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре и грозе 6 июля

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Республика
5 июля 2026  13:22

Региональное управление МЧС предупреждает жителей республики об ухудшении погоды в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в течение дня и в ночные часы местами ожидаются грозы, порывистый ветер до 15–20 метров в секунду, а также возможен град.

В связи с этим спасатели настоятельно советуют избегать нахождения у рекламных конструкций, дорожных знаков, линий электропередачи и высоких деревьев – они могут рухнуть от сильных порывов. Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Особое внимание просят уделить детям, пожилым и людям с ослабленным здоровьем. В экстренных случаях – звонить по номеру 112.

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МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре и грозе 6 июля
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