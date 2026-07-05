МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре и грозе 6 июля

Региональное управление МЧС предупреждает жителей республики об ухудшении погоды в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в течение дня и в ночные часы местами ожидаются грозы, порывистый ветер до 15–20 метров в секунду, а также возможен град.



В связи с этим спасатели настоятельно советуют избегать нахождения у рекламных конструкций, дорожных знаков, линий электропередачи и высоких деревьев – они могут рухнуть от сильных порывов. Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Особое внимание просят уделить детям, пожилым и людям с ослабленным здоровьем. В экстренных случаях – звонить по номеру 112.