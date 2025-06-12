МЧС РТ: В республике объявлено штормовое предупреждение

Региональное управление МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий. С 18:00 12 июня до 18:00 13 июня в республике, включая Казань, ожидаются сильные грозы с порывами ветра до 20-23 м/с, интенсивные осадки и возможный град.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Владельцам маломерных судов советуют воздержаться от выхода на воду. Автомобилистам следует по возможности отложить дальние поездки и соблюдать особую осторожность на дорогах.

Гражданам рекомендуется убрать с открытых пространств незакрепленные предметы, которые могут быть унесены ветром, избегать нахождения вблизи рекламных конструкций, деревьев и неустойчивых сооружений. При усилении ветра лучше находиться в помещении, плотно закрыв окна.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.