Мечта Марии сбылась – на новый год ей подарили акустическую гитару!

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Республика
30 декабря 2024  17:13
Автор:
Ольга ИВАНЫЧЕВА

Фото предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Новогоднюю мечту 14-летней Марии Евлахиной из Нурлата исполнил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, принявший участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Мария недавно обучилась игре на укулеле – маленькой гитаре, и мечтала о гитаре акустической. И ее мечта осуществилась. Заветный музыкальный подарок ей лично вручил Иван Гущин, приехав в город Нурлат. Это был настоящий сюрприз для Марии. Иван Николаевич пожелал Маше успехов в обучении и пожелал побед в различных музыкальных конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Напомним, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране. Ежегодно желания детей в возрасте от трех до 17 лет исполняют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица.

Акция направлена на поддержку детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, а также детей из семей участников СВО.

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