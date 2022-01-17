 Мэр Челнов поручил привлечь дополнительную технику к уборке улиц
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Мэр Челнов поручил привлечь дополнительную технику к уборке улиц

С начала месяца в автограде выпала месячная норма осадков. 

Истории
17 января 2022  13:50
Автор:
Эдуард Салихов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил привлечь дополнительную технику к уборке улиц от снега. О том, в каком состоянии находятся городские улицы после снегопада, рассказал на деловом понедельнике первый замруководителя исполкома города Илья Зуев.

«За прошедшую неделю на работу по уборке улиц города выводилось более 100 единиц снегоуборочной техники и более 90 рабочих», — заявил Зуев. 

Мэр города Магдеев возмутился тем, что работники управляющих компаний не начинали убирать снег, до прекращения осадков. Он отправил Жилищную инспекцию во дворы, где затянули с уборкой снега

Отметим, что с начала января в автограде выпала месячная норма осадков. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с улиц столицы Татарстана за 15 января вывезли более 16,3 тыс. тонн снега. На уборку города вышли 521 рабочий и 401 единица техники.

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