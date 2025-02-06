Мэр Казани встретился с главой Бишкека Айбеком Джунушалиевым

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, которая прошла 5 февраля в здании Ратуши Казани, как сообщает мэрия города.

На встрече обсуждались вопросы благоустройства городов. Казань и Бишкек уже много лет поддерживают дружеские и партнерские отношения — соглашение об экономическом и социально-культурном сотрудничестве было подписано в 1998 году. Также стоит отметить активное участие представителей столицы Киргизии в международных мероприятиях.

Делегация Бишкеке приехала в Казань для участия в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который начнется 6 февраля.