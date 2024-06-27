Мэрия Казани опубликовала график отключения воды в июле

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Город
27 июня 2024  09:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартует традиционная летняя кампания по гидравлическим испытаниям и ремонту теплосетей. Городская мэрия опубликовала график отключения горячей воды на первую половину июля в домах, подключенных к сетям АО «Татэнерго».

Сроки отключения горячей воды составляют от 4 до 16 дней в зависимости от вида работ. Так, с 2 по 5 июля без горячей воды останутся жители домов по улицам 2-я Юго-Западная, Абсалямова, Адоратского, Волгоградская, Восстания и т.д.

Самый длительный срок отключения горячей воды – 16 дней – предусмотрен для жителей некоторых домов по улицам Абдуллы Бичурина, Абсалямова, Алексея Козина. Здесь с 2 по 16 июля пройдут и гидравлические испытания, и ремонт теплосетей.

С 2 по 12 июля в связи с ремонтом тепловодов горячее водоснабжение будет отключено в домах на улицах Аделя Кутуя, Академика Глушко, Академика Сахарова, Габдуллы Кариева и других участков.

В «Татэнерго» отмечают, что сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы. 

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