Метеоры из Казани в Набережные Челны перевезли более 4 тысяч пассажиров за два месяца

С начала навигации скоростными судами на маршруте Казань – Набережные Челны воспользовались 4479 человек. Если в мае загрузка «метеоров» составляла лишь 20%, то сейчас она достигла 72%, сообщил перевозчик.

Рейсы выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям с остановками в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Время в пути до Челнов – около 6,5 часов. На линии работают современные суда Метеор-2020 вместимостью 120 пассажиров, с возможностью провоза ручной клади до 20 кг. Стоимость билета зависит от дальности поездки.