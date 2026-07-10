Метеоры из Казани в Набережные Челны перевезли более 4 тысяч пассажиров за два месяца

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Республика
10 июля 2026  14:50

С начала навигации скоростными судами на маршруте Казань – Набережные Челны воспользовались 4479 человек. Если в мае загрузка «метеоров» составляла лишь 20%, то сейчас она достигла 72%, сообщил перевозчик.

Рейсы выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям с остановками в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Время в пути до Челнов – около 6,5 часов. На линии работают современные суда Метеор-2020 вместимостью 120 пассажиров, с возможностью провоза ручной клади до 20 кг. Стоимость билета зависит от дальности поездки.

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