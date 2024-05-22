«Метроэлектротранс»: На капремонт инфраструктуры наземного транспорта требуется 5 млрд рублей

В Казани для капитального ремонта инфраструктуры наземного электрического транспорта, включающего троллейбусы и трамваи, требуется свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Метроэлектротранс».

На данный момент необходима модернизация 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий и реконструкция четырех из 30 тяговых подстанций. На балансе предприятия числится 132 км трамвайных путей, из которых более половины, а именно 70 км, требуют капитального ремонта из-за значительного износа. В пресс-службе отметили, что поддержание путей в рабочем состоянии осуществляется ежедневно.