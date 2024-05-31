«Метроэлектротранс» показал ретро кадры старинного трамвая

Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале поделилась исторически ценной фотографией старинного трамвая.

Исторические справки сообщают о том, что по улицам Казани проехал первый электрический трамвай проехал в ноябре 1899 года.

«Ретро - кадры. Трамвай. Историческая Казань», – написала пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».



Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Ранее мы писали, что в этом году «Метроэлектротранс» расчитывает на замену колесных пар пяти старейших поездов в казанском метро. В организации сообщили, поезда были выпущены в 2005 году. И по данным дефектовки, они имеют серьезный износ колесных пар. Раис Татарстана Рустам Минниханов помог закупить элементы – в общем количестве 80 штук.

В Казани для капитального ремонта инфраструктуры наземного электрического транспорта, включающего троллейбусы и трамваи, требуется свыше 5 млрд рублей.