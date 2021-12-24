 В Казани рассматривают организацию трех площадок, перехватывающих поток едущих на работу с окраин
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В Казани рассматривают организацию трех площадок, перехватывающих поток едущих на работу с окраин

Все площадки, по словам мэра, имеют конкретные инвестиции.

Город
24 декабря 2021  14:03
Автор:
Ольга Полякова

Ильсур Метшин объяснил, как власти Казани будут перехватывать ежедневный поток людей, приезжающих на работу в город из близлежащих поселков. О планах он рассказал на итоговой пресс-конференции в мэрии.

«В Казань ежедневно въезжает 100 тыс. человек из нашего географического муниципального округа. Мы сейчас рассматриваем три площадки, чтобы перехватывать этот поток людей. Одна из них со стороны "Оргсинтеза", чтобы перехватывать поток с Зеленого Дола, вторая — это СмартСити и Лаишевский узел», — рассказал мэр города.

Третья площадка размещена в районе Танкового полигона. Метшин добавил, что все площадки имеют конкретные инвестиции.

Вместе с тем маятниковая миграция создает определенные проблемы для горожан, например, пробки в часы пик и нехватку парковочных мест в городе. 

Ранее «КВ» писали, что появление платных парковок в Казани Ильсур Метшин объясняет как раз ростом автомашин.

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