В Казани рассматривают организацию трех площадок, перехватывающих поток едущих на работу с окраин

Ильсур Метшин объяснил, как власти Казани будут перехватывать ежедневный поток людей, приезжающих на работу в город из близлежащих поселков. О планах он рассказал на итоговой пресс-конференции в мэрии.

«В Казань ежедневно въезжает 100 тыс. человек из нашего географического муниципального округа. Мы сейчас рассматриваем три площадки, чтобы перехватывать этот поток людей. Одна из них со стороны "Оргсинтеза", чтобы перехватывать поток с Зеленого Дола, вторая — это СмартСити и Лаишевский узел», — рассказал мэр города.

Третья площадка размещена в районе Танкового полигона. Метшин добавил, что все площадки имеют конкретные инвестиции.

Вместе с тем маятниковая миграция создает определенные проблемы для горожан, например, пробки в часы пик и нехватку парковочных мест в городе.

Ранее «КВ» писали, что появление платных парковок в Казани Ильсур Метшин объясняет как раз ростом автомашин.