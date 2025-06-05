Метшин провел совещание, посвященное развитию водных объектов Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочее совещание по развитию водных объектов в рамках концепции «Казань – город на воде». Ключевым решением стало расширение территории вейк-парка в поселке Торфяной на 15 гектаров.

Действующий с 2014 года вейк-парк, где тренируется сборная Татарстана, достиг предельной загрузки. Ежедневно его посещают до 200 человек. После расширения парк сможет принимать вдвое больше посетителей, включая спортсменов и людей с ограниченными возможностями – здесь уже работает единственная в России адаптивная площадка для вейкбординга.

Параллельно будет модернизирована лодочная станция «Якорь», где планируется увеличить количество мест для швартовки. Кооператив станции взял на себя обязательства по благоустройству территории в соответствии с едиными городскими стандартами.

Концепция «Казань – город на воде», разработанная Институтом развития города, предусматривает создание современной инфраструктуры для водного спорта и отдыха. Проект включает благоустройство прибрежных зон и развитие частного маломерного флота.

«Мы создаем условия для развития водных видов спорта и комфортного отдыха горожан у воды», – отметил Ильсур Метшин. Реализация проектов займет 2-3 года и будет осуществляться при участии городских властей и частных инвесторов.

В совещании участвовали представители администрации города, включая главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллину и главу Советского района Романа Фатхутдинова.