Мехди Дорваль не перейдёт в «Рубин»

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Спорт
6 августа 2025  15:46
Автор:
Эдгар Витковский

Защитник Мехди Дорваль не станет игроком «Рубина», сообщает итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио. По данным журналиста, российский клуб не смог предоставить «Бари» банковские гарантии, в связи с чем сделка сорвалась в последний момент.

Информация о возможном переходе алжирского защитника появилась в СМИ в конце июля. Легионер прилетел в Казань и был замечен на трибунах «Ак Барс Арены». Его трансфер оценивался прессой в 2,5 млн евро при рыночной стоимости в 4 млн. Таким образом, за летнее трансферное окно «Рубин» осуществил один трансфер «на вход» и шесть сделок «на выход».

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