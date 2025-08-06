Мехди Дорваль не перейдёт в «Рубин»

Защитник Мехди Дорваль не станет игроком «Рубина», сообщает итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио. По данным журналиста, российский клуб не смог предоставить «Бари» банковские гарантии, в связи с чем сделка сорвалась в последний момент.

Информация о возможном переходе алжирского защитника появилась в СМИ в конце июля. Легионер прилетел в Казань и был замечен на трибунах «Ак Барс Арены». Его трансфер оценивался прессой в 2,5 млн евро при рыночной стоимости в 4 млн. Таким образом, за летнее трансферное окно «Рубин» осуществил один трансфер «на вход» и шесть сделок «на выход».