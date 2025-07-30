Мехди Дорваль в ближайшее время станет игроком «Рубина»

news_top_970_100
Спорт
30 июля 2025  11:03
Автор:
Эдгар Витковский

30 июля ожидается подписание контракта защитника Мехди Дорваля с «Рубином», сообщает в своём микроблоге инсайдер Николо Шира. Планируется, что соглашение с 24-летним игроком обороны будет действовать до лета 2029 года, а трансфер обойдётся казанцам в 2,5 млн евро.

Алжирский футболист выступает за «Бари» с июля 2022 года. С того момента он провёл 90 матчей в итальянской Серии В, забил 5 голов и 9 раз ассистировал партнёрам. Рыночная стоимость Дорваля оценивается в 4 млн евро, он самый ценный актив «Бари». 

news_right_column_240_400
Новости
«Барс» усилил линию обороны Никитой Лисовым
Мехди Дорваль в ближайшее время станет игроком «Рубина»
Дополнительного выходного из-за Дня Республики Татарстан в этом году не будет
О судьбе священника-узника сняли документальный фильм
О судьбе священника-узника сняли документальный фильм
В Казани открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова
Казань автоматизирует борьбу с нарушителями
Казань автоматизирует борьбу с нарушителями
Работник предприятия упал с высоты в Зеленодольске
Татарстанцы чаще выбирают индивидуальный загородный туризм
Татарстанцы чаще выбирают индивидуальный загородный туризм