Мехди Дорваль в ближайшее время станет игроком «Рубина»

30 июля ожидается подписание контракта защитника Мехди Дорваля с «Рубином», сообщает в своём микроблоге инсайдер Николо Шира. Планируется, что соглашение с 24-летним игроком обороны будет действовать до лета 2029 года, а трансфер обойдётся казанцам в 2,5 млн евро.

Алжирский футболист выступает за «Бари» с июля 2022 года. С того момента он провёл 90 матчей в итальянской Серии В, забил 5 голов и 9 раз ассистировал партнёрам. Рыночная стоимость Дорваля оценивается в 4 млн евро, он самый ценный актив «Бари».