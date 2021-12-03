Международная Неделя Моды Volga Fashion Week соберет 40 дизайнеров со всей России

С 11 по 13 декабря в Казани пройдет Международная Неделя Моды Volga Fashion Week – ярчайшее событие в мире моды. Гостей и участников ждут концептуальные модные показы с участием 40 российских дизайнеров, обзор самых трендовых коллекций, онлайн-конференции и сессии от экспертов, эксклюзивная шоу-программа, уникальные активности, сюрпризы и настоящая предновогодняя магия.

Главная тема и идея VFW этого сезона – мода нового поколения, экологичность и безопасность, одежда в период локдауна в сочетании с предновогодней магией. Все это – в презентациях брендов более 40 дизайнеров со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Осетии, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тюмени, Самары, Тольятти, Ульяновска, Ярославля, Владимира, Йошкар-Олы и других городов.

Фотографии предоставлены организатором Проекта VOLGA FASHION WEEK

Автор и генеральный продюсер Недели Моды Volga Fashion Week (Нижний Новгород, Самара, Казань) Юлиана Благовская отметила, что Неделя моды по-своему осветит и представит самые разные области интересов и актуальных идей.

- Мода – это отражение времени и часть мировой культуры. В современном мире она призвана предвосхищать будущее, как бы в дальнейшем ни разворачивались события. Безусловно, опыт жизни во время пандемии и последовавшие глобальные изменения отпечатаются в нашей обыденности, отразятся на всех сферах. Но как при этом изменится мода, что уйдет и что останется постоянным – вот о чем мы предлагаем поразмышлять вместе с нами. Мы не знаем, что будет в 2022 году, но полагаем, что мода стремится изменить мир к лучшему, сотворить чудо и стать для человечества примером новых позитивных изменений, – уверена Юлиана Благовская.

Фотографии предоставлены организатором Проекта VOLGA FASHION WEEK

Основной площадкой модных partу и показов станет «Ак Барс Арена» – один из самых крупных стадионов в России. Также в этом году впервые состоится Volga Fashion Market – предновогодняя ярмарка и главный концептуальный маркет дизайнерской одежды для детей и взрослых, аксессуаров и предметов интерьера, которая пройдет в Kazan Moll. На фуд-кортах рестораторы поделятся гастрономическими новинками и предложат свои фирменные блюда.

Volga Fashion Week станет и уникальной стартовой площадкой для молодых дизайнеров. Здесь они могут достойно заявить о себе, завязать деловые контакты и вывести свой бизнес на новый уровень. Поэтому к участию приглашаются начинающие дизайнеры одежды и обуви, состоявшиеся бренды или марки, студенты учреждений профобразования в области дизайна и конструирования одежды.

Фотографии предоставлены организатором Проекта VOLGA FASHION WEEK

Для моделей, несомненно, это прекрасный шанс показать себя, получить предложения и контракты от ведущих дизайнеров, найти свое место в мире высокой моды и пополнить свое портфолио дефиле на площадке европейского масштаба.