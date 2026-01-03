Министр экологии Татарстана Александр Шадриков покинул свой пост

news_top_970_100
Республика
3 января 2026  19:51

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков покинул свой пост. Об этом на оперативном совещании в Доме Правительства РТ заявил Раис республики Рустам Минниханов.

Глава региона пояснил, что кадровое решение связано с переводом Шадрикова на новую должность в Москву. В знак признания его заслуг Минниханов вручил уходящему министру орден «Дуслык» за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в экологическое развитие Татарстана.

Александр Шадриков возглавлял республиканское Министерство экологии с 2018 года. До этого, с 2013 по 2018 год, он был руководителем Дрожжановского муниципального района.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ утвердили план «Буран» для борьбы с последствиями снегопадов
Министр экологии Татарстана Александр Шадриков покинул свой пост
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного циклона
В ночь с 3 на 4 января татарстанцев ждет уникальное астрономическое шоу
В Казани усилили уборку снега и вывоз мусора в новогодние каникулы
ГАИ РТ призвала татарстанцев отказаться от поездок в ближайшие дни из-за метели
Гороскоп на неделю с 5 по 11 января 2026
Гороскоп на неделю с 5 по 11 января 2026
Полезные телефоны городских служб Казани