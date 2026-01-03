Министр экологии Татарстана Александр Шадриков покинул свой пост

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков покинул свой пост. Об этом на оперативном совещании в Доме Правительства РТ заявил Раис республики Рустам Минниханов.

Глава региона пояснил, что кадровое решение связано с переводом Шадрикова на новую должность в Москву. В знак признания его заслуг Минниханов вручил уходящему министру орден «Дуслык» за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в экологическое развитие Татарстана.

Александр Шадриков возглавлял республиканское Министерство экологии с 2018 года. До этого, с 2013 по 2018 год, он был руководителем Дрожжановского муниципального района.