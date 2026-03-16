Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха компаниями в марте

16 марта 2026  08:54

Сервис бронирования ТВИЛ.РУ проанализировал данные пользователей и составил рейтинг самых популярных городов для поездок с друзьями в марте 2026 года. Столица Татарстана заняла в нём пятое место.

В среднем компании бронируют жильё в Казани на три ночи, средняя стоимость ночи составляет 5004 рубля. Это позволяет разделить расходы на проживание и сделать отдых более доступным.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (9% бронирований, 4793 рубля за ночь), Москва (8%, 5950 рублей) и Сочи (7%, 4476 рублей). В десятку также вошли Краснодар, Геленджик, Калининград, Ялта, Шерегеш и Красная Поляна.

Как отмечают аналитики, путешествия компаниями становятся всё популярнее благодаря экономии и возможности разделить впечатления с близкими.

