Министр молодежи РТ выступил против выплат беременным школьницам

Ринат Садыков Фото: Фарит Муратов

На заседании Госсовета Татарстана министр по делам молодежи Ринат Садыков четко обозначил свою позицию относительно дополнительных выплат для беременных учениц школ. Отвечая на вопрос депутата Николая Атласова, он заявил: «Мое личное мнение — отрицательное».

Поводом для обсуждения стал опыт некоторых российских регионов, где уже введены подобные меры поддержки. Например, в Орловской области беременные школьницы наравне со студентками получают единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Садыков не стал развивать тему, ограничившись кратким комментарием. Однако его заявление прозвучало на фоне активных дискуссий о мерах демографической политики и поддержки молодых семей.