Минмолодежи Татарстана проведет прямой эфир о грантах и форумах Росмолодежи

Завтра, 11 марта, в 15:00 в официальном сообществе министерства ВКонтакте состоится трансляция, посвящённая старту конкурса «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» и возможностям участия в молодёжных форумах.

Спикерами выступят министр Азат Кадыров, амбассадор грантов Регина Шигапова, эксперт Екатерина Сенченкова и победитель конкурса Руслан Мисбахов. Зрителям расскажут о правилах подачи заявок, типичных ошибках и критериях оценки проектов. Победитель поделится личным опытом.

Мероприятие направлено на поддержку социальных инициатив и проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участвовать могут жители Татарстана от 18 до 35 лет. Вопросы можно задавать в комментариях во время эфира.