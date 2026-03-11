В лобовом столкновении двух авто в Менделеевском районе погиб человек

news_top_970_100
Республика
11 марта 2026  10:46

Смертельная авария произошла 11 марта в Менделеевском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, 74-летний водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda под управлением 57-летнего водителя.

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате происшествия 70-летняя пассажирка Renault скончалась на месте. Водитель этой же машины госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

news_right_column_240_400
Новости
Университет Иннополис получит почти 200 млн рублей на проект «Физико-математический прорыв»
Путеводная нить милосердия от «Приюта человека»
Путеводная нить милосердия от «Приюта человека»
Корона для «Мисс БРИКС - 2026»
Корона для «Мисс БРИКС - 2026»
Сталь и время: в Казани открылась выставка «...и моя секира!»
В Казани на проспекте Победы у трамвая произошло возгорание оборудования на крыше
В лобовом столкновении двух авто в Менделеевском районе погиб человек
Как в РТ усиливают защиту школ от возможных угроз
Энергетики России будут ориентироваться на советскую программу развития