В лобовом столкновении двух авто в Менделеевском районе погиб человек

Смертельная авария произошла 11 марта в Менделеевском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, 74-летний водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda под управлением 57-летнего водителя.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате происшествия 70-летняя пассажирка Renault скончалась на месте. Водитель этой же машины госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.