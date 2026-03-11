Университет Иннополис получит почти 200 млн рублей на проект «Физико-математический прорыв»

Правительство Татарстана утвердило финансирование инициативы, направленной на развитие точных наук среди школьников. Постановление подписано 10 марта.

Общий объём субсидий на 2026–2027 годы составит 196,15 млн рублей. В текущем году выделят 84,98 млн, в следующем — 111,18 млн. Распорядителем средств выступает Министерство образования и науки РТ.

Проект призван повысить качество физико-математического образования, популяризировать естественные науки и привлечь в вузы мотивированных абитуриентов.

В планах — образовательные встречи для школьников, родителей и учителей, создание профильных классов, методическая поддержка педагогов, индивидуальная работа с учениками и диагностика их знаний.