Минниханов анонсировал комплексную модернизацию коммунального хозяйства РТ

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил о начале масштабной программы обновления коммунальной инфраструктуры региона. В ходе встречи с активистами «Единой России» он подчеркнул, что реализация этого проекта позволит существенно повысить надежность систем жизнеобеспечения и качество услуг ЖКХ для жителей республики.
«Перед нами стоит амбициозная задача – провести полномасштабную модернизацию коммунального хозяйства. Это стратегическое направление развития, которое напрямую влияет на комфорт и безопасность наших граждан», – отметил руководитель региона.
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» уже начаты конкретные работы. В Лениногорске ведется замена 7,5 км изношенных трубопроводов на сумму 253,7 млн рублей, а в Бугульме реализуется проект строительства новых водоводов протяженностью 8,8 км с инвестициями 234,4 млн рублей. Эти мероприятия обеспечат стабильное водоснабжение для 150 тысяч жителей двух городов.
Минниханов также акцентировал внимание на других приоритетах развития республики:
- Социальная поддержка участников СВО и их семей
- Капитальный ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры
- Комплексное благоустройство общественных пространств
- Развитие экономического потенциала региона
Особое внимание будет уделено модернизации сельской инфраструктуры, включая ремонт дорожной сети и социальных учреждений в сельских поселениях. Руководитель республики подчеркнул, что все социальные обязательства перед населением будут выполнены в полном объеме.