Минниханов: КАМАЗ — гордость Татарстана и России на 55-летии производителя

фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии, посвященном 55-летию завода «КАМАЗ», выразил уверенность в том, что компания является настоящей гордостью как республики, так и всей страны. На этом празднике он отметил, что «КАМАЗ» прошёл через множество испытаний за свою долгую историю.

Минниханов напомнил о сложные времена, которые переживала компания, включая пожар на заводе двигателей и предбанкротное состояние. Но благодаря усердию и организованной работе команды, автогигант продолжает уверенно развиваться, представляя на рынок современные автомобили и осваивая новые сегменты.

«55 лет назад был осуществлён уникальный для мира проект. Ранее здесь находился небольшой посёлок с населением всего 30 тысяч человек, а теперь Набережные Челны — это крупный современный город с населением 550 тысяч», — отметил Минниханов, поблагодарив сотрудников завода за их труд и преданность делу.

На встрече также присутствовал замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, который подчеркнул, что «КАМАЗ» продолжает быть на передовой технического прогресса. «Я горд за свою республику, где развиваются мощи отечественного автомобилестроения. Несмотря на вызовы, «КАМАЗ» успешно справляется с обеспечением транспортной мобильности страны», — заключил он.