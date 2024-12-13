Минниханов: КАМАЗ — гордость Татарстана и России на 55-летии производителя

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Республика
13 декабря 2024  15:45

 фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии, посвященном 55-летию завода «КАМАЗ», выразил уверенность в том, что компания является настоящей гордостью как республики, так и всей страны. На этом празднике он отметил, что «КАМАЗ» прошёл через множество испытаний за свою долгую историю. 

Минниханов напомнил о сложные времена, которые переживала компания, включая пожар на заводе двигателей и предбанкротное состояние. Но благодаря усердию и организованной работе команды, автогигант продолжает уверенно развиваться, представляя на рынок современные автомобили и осваивая новые сегменты. 

«55 лет назад был осуществлён уникальный для мира проект. Ранее здесь находился небольшой посёлок с населением всего 30 тысяч человек, а теперь Набережные Челны — это крупный современный город с населением 550 тысяч», — отметил Минниханов, поблагодарив сотрудников завода за их труд и преданность делу. 

На встрече также присутствовал замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, который подчеркнул, что «КАМАЗ» продолжает быть на передовой технического прогресса. «Я горд за свою республику, где развиваются мощи отечественного автомобилестроения. Несмотря на вызовы, «КАМАЗ» успешно справляется с обеспечением транспортной мобильности страны», — заключил он.

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